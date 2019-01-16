Неожиданно: актер «Дизель Шоу» кардинально сменил имидж (фото)

Шоу-бизнес

Популярный актер «Дизель Шоу» Евгений Гашенко, который вместе с юмористами возвращается на сцену после трагической аварии, унесшей жизнь Марины Поплавской, удивил своим внешним видом. Ранее русый актер неожиданно превратился в платинового блондина.

«Всё, что нас не обесцвечивает, — делает нас светлее», — прокомментировал Женя свое спонтанное решение.

«Проснулся и решил что-то менять. Супруга предложила поэкспериментировать с цветом волос. И я отправился к другу-стилисту сделать одну „веселую“ прядь!», — рассказал Гашенко и пообещал, что это еще не все изменения — он намерен отрастить челку.

Зрители смогут увидеть платинового Евгения и других актеров «Дизель Шоу» уже в феврале — юмористы отправляются в первый после аварии и вынужденной паузы из-за серьезных травм актеров всеукраинский тур. Перед туром юмористы впервые собрались вместе для праздничной фотосессии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американская певица Мадонна удивила изменениями лица после пластики.

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