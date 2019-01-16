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Неожиданно: актер «Дизель Шоу» кардинально сменил имидж (фото)
Популярный актер «Дизель Шоу» Евгений Гашенко, который вместе с юмористами возвращается на сцену после трагической аварии, унесшей жизнь Марины Поплавской, удивил своим внешним видом. Ранее русый актер неожиданно превратился в платинового блондина.
«Всё, что нас не обесцвечивает, — делает нас светлее», — прокомментировал Женя свое спонтанное решение.
«Проснулся и решил что-то менять. Супруга предложила поэкспериментировать с цветом волос. И я отправился к другу-стилисту сделать одну „веселую“ прядь!», — рассказал Гашенко и пообещал, что это еще не все изменения — он намерен отрастить челку.
Зрители смогут увидеть платинового Евгения и других актеров «Дизель Шоу» уже в феврале — юмористы отправляются в первый после аварии и вынужденной паузы из-за серьезных травм актеров всеукраинский тур. Перед туром юмористы впервые собрались вместе для праздничной фотосессии.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американская певица Мадонна удивила изменениями лица после пластики.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
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