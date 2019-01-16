27.86 / 28.13 31.71 / 32.18
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Неожиданно: актер «Дизель Шоу» кардинально сменил имидж (фото)

12:35 16 января 2019   32
Евгений Гашенко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный актер «Дизель Шоу» Евгений Гашенко, который вместе с юмористами возвращается на сцену после трагической аварии, унесшей жизнь Марины Поплавской, удивил своим внешним видом. Ранее русый актер неожиданно превратился в платинового блондина.

«Всё, что нас не обесцвечивает, — делает нас светлее», — прокомментировал Женя свое спонтанное решение.

«Проснулся и решил что-то менять. Супруга предложила поэкспериментировать с цветом волос. И я отправился к другу-стилисту сделать одну „веселую“ прядь!», — рассказал Гашенко и пообещал, что это еще не все изменения — он намерен отрастить челку.

Зрители смогут увидеть платинового Евгения и других актеров «Дизель Шоу» уже в феврале — юмористы отправляются в первый после аварии и вынужденной паузы из-за серьезных травм актеров всеукраинский тур. Перед туром юмористы впервые собрались вместе для праздничной фотосессии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что американская певица Мадонна удивила изменениями лица после пластики.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-2

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 736 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины