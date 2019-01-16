Украина

Главари боевиков на Донбассе выдали нелепую версию о причине роста зарплат в ВСУ

После того, как в Украине заявили о росте зарплат и выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины, главари боевиков на Донбассе придумывают нелепые объяснения, пытаясь успокоить недовольных наемников.

Об этом сообщает народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его словам, «личный состав» российско-оккупационных войск выражает неудовольствие своим материальным положением, что усугубилось информацией о существенном повышении денежного содержания в ВСУ. Ранее оккупанты под угрозой невыплаты зарплаты заставляли боевиков оформлять паспорта «Л/ДНР».

«Поскольку боевики активно интересуются размерами повышения зарплат украинских военных и сравнивают их со своими (сравнение далеко не в пользу последних), командование оккупантов придумало ряд «объяснений», — сообщает Дмитрий Тымчук. Так, главари боевиков распространяют слухи, что повышение денежного обеспечения в ВСУ будет носить «временный характер» и что деньги все равно «съест растущая инфляция». Также упоминается об «американском военном фонде», за счет которого повышают выплаты, поскольку «в украинском бюджете на эти цели нет средств».

В группе «Информационное сопротивление» также сообщают, что в связи с существенным увеличением количества огнестрельных ранений среди наемников из-за употребления ими алкогольных и наркотических веществ, а ростом количества суицида, российское оккупационное командование решило классифицировать такие случаи как «боевые потери».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали приблизительные зарплаты, которые получают жители на оккупированных территориях Донбасса.

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