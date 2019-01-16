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Рева рассказал, когда украинцы смогут получать субсидии наличными
Правительство планирует с марта 2019 года компенсировать затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляя субсидии в наличном варианте. Планируется, что деньги на руки будут выдавать тем, у кого субсидия была оформлена еще в октябре 2018 года. Ранее сообщалось, что Ощадбанк не будет взимать комиссию с получателей субсидий, участвующих в их монетизации
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр социальной политики Андрей Рева, рассказавший об изменениях в системе монетизации жилищных субсидий.
«Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта», — отметил он. По словам министра, это сделано для того, чтобы выяснить, какой механизм является более эффективным: наличный или безналичный.
Ведь ряд субсидиантов (которые оформили документы для получения госпомощи после 1 января 2019 года) продолжат получать компенсации в безналичном варианте. «Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен (в отопительный период.). Так что 6 млрд гривен в месяц будем выдавать наличными», — уточнил Андрей Рева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после повышения цен на газ для потребителей, за субсидиями в Украине ежедневно обращалось по 120−150 тысяч домохозяйств еженедельно.
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