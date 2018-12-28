В Украине уменьшится число получателей субсидий: названа причина

Общество

В следующем году в Украине меньше домохозяйств станут обращаться за субсидиями. Одной из причин станет рост доходов населения. Об этом в интервью «Экономической правде» заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Напомним, с момента повышения цены на газ и теплоснабжение в Украине резко возросло число получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ.

По словам Музыченко, доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

«Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться», — цитирует чиновника «Экономическая правда».

Чиновник отметил, что тарифы — не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки.

«Второй фактор — это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор — это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде», — сказал Музыченко.

По его словам, получив первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, еженедельно около 120−150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.

Музыченко добавил, что численность получателей субсидий уменьшается также благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в четверг, 27 декабря, правительство приняло постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Монетизация будет осуществляться в три этапа. С 1 января 2019-го монетизация льгот и субсидий коснется тех семей, которые обратятся за помощью впервые. С 1 мая монетизация затронет тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. А с 1 октября заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, станет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter