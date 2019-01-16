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Перед выборами Facebook ужесточает правила размещения политической рекламы в Украине
Социальная сеть Facebook, ранее признавшая вмешательство россиян в предвыборную кампанию в США, ужесточает правила размещения политической рекламы в странах, где в 2019 году состоятся выборы. Как сообщает Reuters, в числе этих стран — Украина, Индия, Нигерия и ряд государств Евросоюза. Целью этого является попытке предотвратить стороннее вмешательство.
Так, в Нигерии, где выборы намечены на февраль, уже с 16 января политическую рекламу смогут размещать только те рекламодатели, которые находятся в стране. В Украине, где выборы запланированы на март, такие же правила вступят в силу в феврале.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что СБУ выявила попытки вмешательства России в украинские выборы через Facebook и Twitter.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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