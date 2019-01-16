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Петрову и Боширову Солсбери больше не светит: ЕС ввел санкции против офицеров ГРУ
В среду, 16 января, послы стран ЕС согласились ввести санкции против четырех офицеров Главного разведывательного управления России (ГРУ). Под ограничения в том числе попали двое разведчиков — Анатолий Чепига (Боширов) и Александр Мишкин (Петров), обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.
По его данным, также будет в список внесут пять человек из Сирии.
Ожидается, что санкции будут утверждены в понедельник и станут первыми в списке санкций, введенных за использование и распространение химического оружия.
Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 декабря министерство финансов США расширило санкционный список российских граждан, добавив в него в общей сложности 18 новых имен, в том числе Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова).
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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