Киевская афиша: 17–23 января

Культура

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

17 января — балет «Спартак»,

18 января — концерт к 80-летию народного артиста Украины Мирослава Вантуха,

19 января в 12:00 и 19:00 — балет «Снежная королева»,

20 января — опера «Золушка»,

22 января — опера «Запорожец за Дунаем»,

23 января — опера «Моцарт и Сальери» и балет «Кармен-сюита».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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18 января в 19:00 в Национальном центре театрального искусства имени Леся Курбаса состоится премьера спектакля FRIDA.

Адрес: ул. Владимирская, 23 В.

Цена: 100 грн., студентам — 50 грн.

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19 января в спортивно-развлекательном комплексе «Экстрим-парк» пройдет фестиваль моржей «МоржиFest». В программе: народные гулянья, обряд освящения воды, купания в крещенской купели. Будут работать теплые помещения для переодевания и бани.

Начало в 10:00.

Адрес: Оболонский проспект, 40, парк «Муромец».

Вход свободный.

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19 января с 7:00 до 11:00 в Гидропарке состоится празднование Крещения. В программе: купания, казацкий бой «лава-на-лаву», борьба «накрест», совместная молитва и освящение воды.

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До 29 января в Музее истории Киева проходит выставка «На пошану музею, з любов’ю до міста». В экспозиции: лучшие произведения живописи современников и классиков, а также скульптуры Михаила Лысенко.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: от 50 грн.

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20 и 21 января в 19:00 в Доме актера состоится концерт известного аккордеониста, заслуженного артиста Украины Игоря Завадского. В программе: презентация музыкального альбома «Времена года», в котором знаменитый цикл Антонио Вивальди представлен в сочетании аккордеона с органом.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 7.

Цена: от 50 грн.

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В заведении Veterano Resto проходит благотворительная выставка картин, созданных бывшими бойцами ВСУ и волонтерами, которые играют в социальном англоязычном театре Project «W» Veterans, Volunteers and William. Цель проекта — собрать средства на постановку Шекспира «Двенадцатая ночь», премьера которой запланирована на май этого года.

Адрес: ул. Софиевская, 8.

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До 21 февраля в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины открыта выставка заслуженного мастера народного творчества Украины Ивана Приходько «Добра новина».

Адрес: ул. Крещатик, 24 (понедельник — пятница, с 9:00 до 20:00).

Вход свободный.

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Туристическая компания ProUkraine проводит бесплатные экскурсии: 18 января в 15:00 — «По следам „Белой гвардии“ Булгакова» (сбор возле памятника Михаилу Грушевскому, ориентир — Дом учителя). 19 января в 12:00 — «Люди, судьбы и Андреевский спуск» (сбор у памятника Проне Прокоповне и Голохвастову, возле Андреевской церкви).

Необходима регистрация.

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