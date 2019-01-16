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- 15:44 В Житомире активисты наказали чиновников за скользкие тротуары
В Житомире активисты наказали чиновников за скользкие тротуары (видео)
В Житомире активисты оригинальным способом напомнили вице-мэру, курирующему коммунальную проблематику, о необходимости убирать тротуары в городе. На стол в его кабинете посетители высыпали ведро песка. Ранее сообщалось, что в Одессе активисты подрались с полицией возле здания генконсульства России.
Как сообщает ТСН, вице-мэра в это время в здании не было. Активисты заявили, что своей акцией они хотели напомнить ответственному лицу о необходимости расчищать улицы и тротуары от снега и льда. Ведь в условиях гололеда многие люди падают и травмируются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач посоветовал, что делать при подозрении на перелом.
Также медики советовали в условиях гололеда выбирать удобную не скользкую обувь и ходить семенящими шажками.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
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