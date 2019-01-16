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Общество

В Житомире активисты наказали чиновников за скользкие тротуары (видео)

15:44 16 января 2019   196
Акция в житомирской мэрии
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомире активисты оригинальным способом напомнили вице-мэру, курирующему коммунальную проблематику, о необходимости убирать тротуары в городе. На стол в его кабинете посетители высыпали ведро песка. Ранее сообщалось, что в Одессе активисты подрались с полицией возле здания генконсульства России.

Как сообщает ТСН, вице-мэра в это время в здании не было. Активисты заявили, что своей акцией они хотели напомнить ответственному лицу о необходимости расчищать улицы и тротуары от снега и льда. Ведь в условиях гололеда многие люди падают и травмируются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач посоветовал, что делать при подозрении на перелом.

Также медики советовали в условиях гололеда выбирать удобную не скользкую обувь и ходить семенящими шажками.


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