Настя Каменских засветила пятую точку на пляже

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выкладывает в сеть провокационнные снимки в купальниках с отдыха в Мексике, порой вызывая шквал критики, снова удивила поклонников откровенным фото. В этот раз звезда показала новый снимок с пляжа и сделала акцент на своей выдающейся пятой точке.

«Попа как у Ким», — традиционно подписала снимок Настя.

Поклонники в комментариях разделились во мнении. Одни восхищаются рельефными формами Каменских, другие считают, что кроме попы, Насте и показать больше нечего.

Напомним, Настя Каменских проводит свой зимний отпуск в Мексике. В одном бассейне с ней засветил и шоумен Потап, с которым певице приписывают отношения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева показала забавное фото в купальнике в бассейне с надувными птицами.

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