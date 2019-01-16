В центре Киева горит здание: идет эвакуация жителей соседних домов (видео)

Происшествия

В центре Киева в районе Европейской площади загорелся дом. Из соседних домов эвакуируют жителей. Ранее сообщалось о пожаре на территории Киево-Печерской лавры в Киеве.

Как сообщает «Киев Оперативный», загорелось нежилое здание по улице Грушевского, 4Б.

Тем временем УНН сообщает, что улицу Грушевского из-за пожара перекрывать не будут. В данный момент идет эвакуация жителей домов, расположенных рядом с пожаром.

Видеокадры, снятые на пожаре, опубликовал телеканал 1+1.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», причиной пожара, возникшего на заводе «Карпатнефтехим» в Калуше (Ивано-Франковская область), правоохранители считают нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью на производстве.

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