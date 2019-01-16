Деньги

Хлеб и водка оказались рекордсменами по подорожанию среди продуктов в 2018 году

В 2018 году больше всего в Украине дорожали пшенные крупы, хлеб и водка. Рост цен на эту продукцию составил 54,4%, от 17,6 до 19,4% и 18,3% соответственно. Ранее Минагрополитики сообщало, что в начале 2019 года курятину оптом продают чуть дороже — на три процента — чем в начале 2018 года.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики. Также в прошлом году увеличились цены на макароны и муку (на 16,6%), пиво (на 15,8%), минеральную воду и томатный сок (на 14%).

На ряд продуктов цены снизились. Это, в частности яблочный сок (-19%), гречневая крупа (-21,8%), мясо птицы (-10%) и сахар (-7,7%). Сообщается, что данные по средним ценам производителей основных продуктов питания приведены без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Эксклюзивный материал о том, какие цены ждут украинцев в 2019 году, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Какие продукты подорожают в 2019 году, а какие подешевеют: прогноз эксперта».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter