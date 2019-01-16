- 18:26 Как Трамп впервые в истории США оставил американских военных без зарплаты
- 18:25 Сейчас вакцинировать от кори категорически нельзя: врач сделала важное разъяснение
- 18:18 Насиров подался в президенты: бывший главный фискал принес документы в ЦИК
- 18:04 Жену Монатика заподозрили в беременности: сеть озадачило фото
- 17:58 "Денег нет, но вы держитесь": на Донецк сбросили интересные листовки с Пушилиным
- 17:38 В центре Киева горит здание: идет эвакуация жителей соседних домов
- 17:32 Сдать ВНО можно будет только при наличии ID-паспорта: сделано важное разъяснение
- 17:29 Нападение на полицейского в Харькове: заказчик установлен, исполнитель задержан
- 17:16 В дешевом платье и дорогом пальто: Меган Маркл вышла в свет вся в кремовом
- 16:58 Хотя бы дают кипяток: родные Сущенко рассказали об условиях его содержания в колонии
Хлеб и водка оказались рекордсменами по подорожанию среди продуктов в 2018 году
В 2018 году больше всего в Украине дорожали пшенные крупы, хлеб и водка. Рост цен на эту продукцию составил 54,4%, от 17,6 до 19,4% и 18,3% соответственно. Ранее Минагрополитики сообщало, что в начале 2019 года курятину оптом продают чуть дороже — на три процента — чем в начале 2018 года.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики. Также в прошлом году увеличились цены на макароны и муку (на 16,6%), пиво (на 15,8%), минеральную воду и томатный сок (на 14%).
На ряд продуктов цены снизились. Это, в частности яблочный сок (-19%), гречневая крупа (-21,8%), мясо птицы (-10%) и сахар (-7,7%). Сообщается, что данные по средним ценам производителей основных продуктов питания приведены без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.
Эксклюзивный материал о том, какие цены ждут украинцев в 2019 году, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Какие продукты подорожают в 2019 году, а какие подешевеют: прогноз эксперта».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 3 м/с С
Давление: 740 мм