Происшествия

Гражданку Бельгии одесские правоохранители задержали при попытке отправить за границу двух молодых женщин из международного аэропорта «Борисполь» (Киев). Как сообщили в прокуратуре Одесской области, 47-летнюю иностранку разоблачили во время оперативных мероприятий. Как выяснилось, это бывшая гражданка Украины, которая выехала в Бельгию, где получила гражданство в 1992 году.

По данным следствия, злоумышленница организовала международный канал торговли женщинами для дальнейшей эксплуатации по предоставлению интимных услуг. При этом она подыскивала девушек, которые находились в трудном материальном положении. К примеру, одна из них нуждалась в значительной сумме денег для решения серьезных проблем со здоровьем. Узнав о жизненных трудностях девушек, злоумышленница предлагала работу за рубежом, убеждая, что это поможет решить все финансовые проблемы.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, с девушками она знакомилась в интернете. «Когда потенциальная жертва соглашалась, „благодетельница“ сообщала об особенностях будущей „работы“ (предоставлении сексуальных услуг в бельгийских борделях) и обсуждала детали выезда за границу. Все расходы на перелет и оформление необходимых документов она брала на себя с тем, чтобы девушки в дальнейшем вернули долг из денег, полученных за интимные услуги», — рассказали в главке.

Отмечается, что подозреваемую задержали, когда она пыталась отправить авиарейсом Киев — Брюссель 23-летнюю и 24-летнюю гражданок Украины. Во время личного досмотра у женщины изъяли вещи, которые подтверждают ее преступную деятельность.

Следственно-оперативные мероприятия проведены с участием прокуроров областной прокуратуры, полицейских детективов следственного управления Нацполиции в области, работников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в области и сотрудников подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Кстати, буквально накануне одесские правоохранители арестовали мошенника, который который выманивал у девушек деньги и склонял к интиму, обещая работу в модельном бизнесе. При этом мошенник представлялся женщиной.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины) осуществляет прокуратура Одесской области.

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К сожалению, Украина оказалась в лидерах глобального антирейтинга рабства в мире. Но случаи продажи женщин за рубеж нередки и в других странах.

Так, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что две российские участницы конкурсов красоты продали в сексуальное рабство 18-летнюю студентку.



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