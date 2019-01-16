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Украина

Хотя бы дают кипяток: родные Сущенко рассказали об условиях его содержания в колонии

16:58 16 января 2019   59
Роман Сущенко
Инф. «ФАКТОВ»

Осужденный в России по ложному обвинению в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко, впервые за 2,5 года смог провести длительное свидание с женой и дочерью. По словам дочери журналиста Юлии, Роман констатировал улучшение условий его содержания к колонии — его перевели в более теплую камеру и начали обеспечивать кипятком.

«Отец рассказал, что бытовые условия его содержания в колонии улучшились после ряда обращений со стороны Посольства Украины в Москве и украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Его перевели в более теплую камеру и хотя бы дают кипяток», — констатировала дочь.

Тем не менее сотрудники колонии продолжают игнорировать требования украинца о его доступе к телефону — ему только обещают такую возможность, однако к телефону не выводят.

По словам Юлии, отец похудел, видно, что этапирование из Москвы в колонию далось ему нелегко.

«Чувствует себя более-менее нормально, местный врач следит за его давлением», — рассказала она в комментарии Укринформу.
Свидание длилось три дня и проходило в колонии в специальной комнате для длительных свиданий с заключенными.

Собственный корреспондент Укринформа во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в московском аэропорту. Спустя неделю ему предъявили обвинение в шпионаже — в ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В начале июня 2018 года московский суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, а в начале октября его этапировали к месту отбывания наказания — в колонию № 11 в селе Утробино Курской области.

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