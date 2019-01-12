Украина

Сущенко улучшили условия содержания в колонии и разрешили встречу с родными

В Кремле разрешили украинскому политзаключенному Роману Сущенко провести длительную встречу с близкими родственниками. Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин.

«В ближайшие дни Роман Сущенко встретится с женой и дочерью. Разрешение на длительное свидание было получено ещё в декабре минувшего года», — сказал он, сообщает Укринформ.

Также, по данным Фейгина, бытовые условия содержания Сущенко в колонии улучшились.

«Могу также сказать, что администрация колонии, где отбывает наказание Сущенко, отреагировала на ряд обращений как самого Романа, так и украинской уполномоченной по правам человека Денисовой, и улучшило бытовые условия содержания Сущенко. Близкие Романа при встрече узнают остальные подробности ситуации с его нахождением в ИК-11», — сказал защитник.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Фенгин сообщал, что Сущенко в российской колонии в Утробино перевели в так называемый карцер «из соображений безопасности».

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