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Шоу-бизнес

Жену Монатика заподозрили в беременности: сеть озадачило фото

18:04 16 января 2019   122
Дмитрий Монатик с женой Ириной
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Пока популярный певец Дмитрий Монатик с женой Ириной и двумя сыновьями наслаждаются отдыхом в Арабских Эмиратах, радуя поклонников яркими снимками, в сети обсуждают возможное пополнение в звездном семействе. Говорят, у них появится третий ребенок. Поводом для слухов стали фото супруги артиста, на которых якобы виден округлившийся животик.

Такие выводы сделали после того, как в сети появились снимки с празднования новогоднего корпоратива, на которых Ирина позирует в облегающем платье, а также последние фото с отдыха. На них Ирина позирует в нарядах, под которыми сложно рассмотреть фигуру.

«Мне кажется или Ирина беременна?», «Скоро будет трое!», «Счастья вам!», — пишут в сети.

Ни Дмитрий, ни Ирина, которые предпочитают не афишировать личную жизнь, на вопросы о возможной беременности не отвечают и не комментируют догадки поклонников.

Кстати, Ирина показала и пляжное фото в купальнике.

Напомним, Ирина Демичева является не только женой Дмитрия Монатика, но и его директором. Пара успешно совмещает работу и личную жизнь, воспитывает двоих сыновей. Фото подросших мальчиков Дмитрий показал во время отдыха.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Тоня Матвиенко умилила сеть фото трехлетней дочери.

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