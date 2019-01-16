- 18:26 Как Трамп впервые в истории США оставил американских военных без зарплаты
- 18:25 Сейчас вакцинировать от кори категорически нельзя: врач сделала важное разъяснение
- 18:18 Насиров подался в президенты: бывший главный фискал принес документы в ЦИК
- 18:04 Жену Монатика заподозрили в беременности: сеть озадачило фото
- 17:58 "Денег нет, но вы держитесь": на Донецк сбросили интересные листовки с Пушилиным
- 17:38 В центре Киева горит здание: идет эвакуация жителей соседних домов
- 17:32 Сдать ВНО можно будет только при наличии ID-паспорта: сделано важное разъяснение
- 17:29 Нападение на полицейского в Харькове: заказчик установлен, исполнитель задержан
- 17:16 В дешевом платье и дорогом пальто: Меган Маркл вышла в свет вся в кремовом
- 16:58 Хотя бы дают кипяток: родные Сущенко рассказали об условиях его содержания в колонии
Жену Монатика заподозрили в беременности: сеть озадачило фото
Пока популярный певец Дмитрий Монатик с женой Ириной и двумя сыновьями наслаждаются отдыхом в Арабских Эмиратах, радуя поклонников яркими снимками, в сети обсуждают возможное пополнение в звездном семействе. Говорят, у них появится третий ребенок. Поводом для слухов стали фото супруги артиста, на которых якобы виден округлившийся животик.
Такие выводы сделали после того, как в сети появились снимки с празднования новогоднего корпоратива, на которых Ирина позирует в облегающем платье, а также последние фото с отдыха. На них Ирина позирует в нарядах, под которыми сложно рассмотреть фигуру.
«Мне кажется или Ирина беременна?», «Скоро будет трое!», «Счастья вам!», — пишут в сети.
Ни Дмитрий, ни Ирина, которые предпочитают не афишировать личную жизнь, на вопросы о возможной беременности не отвечают и не комментируют догадки поклонников.
Кстати, Ирина показала и пляжное фото в купальнике.
Напомним, Ирина Демичева является не только женой Дмитрия Монатика, но и его директором. Пара успешно совмещает работу и личную жизнь, воспитывает двоих сыновей. Фото подросших мальчиков Дмитрий показал во время отдыха.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Тоня Матвиенко умилила сеть фото трехлетней дочери.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 3 м/с С
Давление: 740 мм