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Тоня Матвиенко умилила сеть фото трехлетней дочери
Популярная украинская певица Тоня Матвиенко, которая вместе в мужем Арсеном Мирзояном провела рождественские праздники на Прикарпатье, умилила сеть фото трехлетней дочери Нины. Артистка показала фото девочки, названой в честь знаменитой бабушки Нины Матвиенко, в день рождения девочки. Она, довольная, стоит дома с яркими шариками в виде Микки Мауса и огромной цифрой 3.
«Сегодня нашей с Арсеном Мирзояном кукушечке, лампочке, снежинке — Нинусе три годика! Расти здоровой и счастливой», — трогательно написала Тоня под фото.
Отец девочки Арсен Мирзоян тоже оставил поздравление дочке, опубликовав черно-белое фото Нины.
«Спасибо, любимая», — коротко написал он под фото.
Напомним, у Тони Матвиенко также есть старшая дочь Уляна от предыдущих отношений, которой исполнилось 20 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Оля Полякова показала яркие фото в купальниках со старшей дочерью Машей на отдыхе.
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