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Украина

Депортированная из РФ украинская журналистка арестована в Харькове

21:53 16 января 2019   103
Елена Бойко на росТВ
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове суд арестовал скандальную известную украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), которую 16 января выдворили из РФ. Женщине инкриминировали ч. 1 ст. 110 УК Украины («Призывы к нарушению территориальной целостности страны»).

По словам защитницы Бойко, она будет отправлена в СИЗО по месту регистрации, т. е. во Львов (эту информацию подтвердил спикер Львовского облуправления СБУ Олег Александров). Адвокат также анонсировала намерение обжаловать депортацию клиентки из России, назвав ее незаконной.

59-летняя Елена Бойко уехала из Украины в РФ в 2016 году

Напомним, российские СМИ, сообщившие о выдворении одиозной украинской журналистки Елены Бойко из РФ, назвали ее «зачинщицей драк на телевидении». Власти РФ инкриминировали ей нарушение миграционного законодательства, а пограничники поставили в паспорт штамп с запретом на въезд в Россию и не приняли заявления о предоставлении политического убежища.

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