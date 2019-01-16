- 21:53 Депортированная из РФ украинская журналистка арестована в Харькове
- 21:53 Криштиану Роналду завоевал первый трофей в футболке "Ювентуса": видеообзор матча
- 21:29 Мэй остается на посту премьер-министра Великобритании
- 21:29 Самый высокий рост ВВП и самая низкая инфляция за последние годы: глава НБУ подвел итоги 2018-го
- 21:18 Слухи о перепрофилировании «Киева» — спекуляция. Он останется кинотеатром, — Кличко
- 21:07 Экс-солистка Serebro нарвалась на критику с первым сольным клипом
- 20:56 "Лупили вдвоем или втроем": пассажир киевского троллейбуса заявил об избиении контролерами
- 20:11 Пожар в центре Киева ликвидирован: новые фото и видео
- 19:56 США выходят из договора о ракетах с Россией: названы конкретные даты
- 19:52 Матери пленных украинских моряков обратились за помощью к международным организациям
Депортированная из РФ украинская журналистка арестована в Харькове
В Харькове суд арестовал скандальную известную украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), которую 16 января выдворили из РФ. Женщине инкриминировали ч. 1 ст. 110 УК Украины («Призывы к нарушению территориальной целостности страны»).
По словам защитницы Бойко, она будет отправлена в СИЗО по месту регистрации,
59-летняя Елена Бойко уехала из Украины в РФ в 2016 году
Напомним, российские СМИ, сообщившие о выдворении одиозной украинской журналистки Елены Бойко из РФ, назвали ее «зачинщицей драк на телевидении». Власти РФ инкриминировали ей нарушение миграционного законодательства, а пограничники поставили в паспорт штамп с запретом на въезд в Россию и не приняли заявления о предоставлении политического убежища.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 3 м/с С
Давление: 742 мм