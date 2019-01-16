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В Черноморске под Одессой учащийся колледжа погиб, упав с крыши дома-призрака
Трагедия произошла 16 января в Черноморске Одесской области. 18-летний учащийся Черноморского морского колледжа Одесского национального морского университета погиб, свалившись с крыши 20-этажного дома на улице Парусной, 18. В региональном главке Нацполиции сообщили, что потерпевший — житель соседнего района.
Как выяснилось, в момент трагедии парень был на крыше с другом. Последний утверждает, что разговаривал по телефону и не сразу понял, что произошло и куда делся его товарищ.
В полиции отмечают, что предварительная причина смерти молодого человека — самоубийство. Знакомые юноши утверждают, что в последнее время он говорил о желании свести счеты с жизнью. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия. Правоохранители опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства происшествия.
Информация по факту инцидента внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».
Как сообщил депутат Черноморского городского совета Василий Бугайчук, который прибыл на место ЧП по просьбе жильцов дома, парень учился на последнем курсе.
«По словам директора колледжа, у парня были проблемы с учебой. Сегодня во второй половине дня он должен был сдавать зачеты…» — рассказал Бугайчук.
Как утверждает депутат, 20-этажный дом давно сдан в эксплуатацию. Но заселен лишь частично из-за недоделок: не подключено электричество, лифт, нет воды, в части помещений отсутствуют двери
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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