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За два неполных месяца "евробляхеры" пополнили бюджет Украины на 2 млрд гривен
По состоянию на 15 января 2019 года владельцы авто на еврономерах уплатили в бюджет почти 2 млрд гривен за их таможенное оформление, а количество легализованных транспортных средств уже превысило 31 тысячу. Об этом информирует пресс-служба ГФС Украины.
«В среднем с 25 ноября по 15 января 2019 года (включительно) в Пенсионный фонд ежедневно перечисляется более 38 млн гривен за оформленные авто с «еврономерами», — говорится в сообщении
Больше всего транспортных средств растаможено в Киеве — почти 5,5 тысяч.
Также отмечается, что из общего количества растаможенных авто 26 тыс. находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. За них владельцы добровольно уплатили 221,6 млн гривен (8500 за каждое авто), чтобы избежать ответственности за несоблюдение таможенных режимов.
Одновременно в ГФС напоминают, что срок льготного периода применения ставки акциза (коэффициент 0,5) для таможенного оформления авто с иностранной регистрацией истекает 22 февраля 2019 года, и после этого срока владельцы авто должны будут уплачивать акциз по полной ставке.
Напомним, владельцы «евроблях», отказывающиеся от их легализации в Украине, начали бросать их на территории стран ЕС.
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