У Свитолиной появился новый бойфренд (фото)

Спорт

После матча второго круга Australian Open, в котором лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая ракетка в мировом женском рейтинге) обыграла в двух сетах Викторию Кужмову из Словакии (6:4, 6:1), журналисты интересовались не только ее эмоциями от победы, но и задавали вопросы личного характера.

Дело в том, что внимательным зрителем рядом с тренером Элины британцем Энди Беттлсом на протяжении всего поединка был 32-летний французский теннисист Гаэль Монфис, что сразу же породило слухи о том, что у украинки появился новый бойфренд.

* Энди Беттлс (слева) и Гаэль Монфис (по центру)

Свитолина не стала отнекиваться и подтвердила догадки журналистов. «Гаэль поддерживает меня, а я поддерживаю его. Надеюсь, в будущем вы увидите его не только в моем боксе, но и на тренерском корте. Мы оба прекрасно понимаем, через что приходится проходить каждому из нас, и это здорово. Действительно, мы встречаемся», — сказала Элина, которая на восемь лет младше своего избранника.

Отмечу, что ранее Свитолина встречалась с игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли — эти отношения продолжались около года, но в марте 2018-го украинка рассталась с ним. Что касается Монфиса, то можно предположить, что пара встречается уже пару месяцев — в частности, в ноябре прошлого года Элина и Гаэль были замечены, отдыхающими на яхте вместе с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

А еще, обедая в Лондоне, повстречали боксера Энтони Джошуа, с которым сфотографировались — правда, раздельно, после чего выложили фотографии на своих страницах в Isntagram.

При этом на фотографии с празднования дня рождения Монфиса, который француз отмечал 1 сентября, нашей соотечественницы не оказалось.

Вылетев с Australian Open во втором круге, француз, наивысшим достижением которого было шестое место в мировом мужском рейтинге в 2016 году, может поддерживать свою возлюбленную. Ближайший матч — против китаянки Чжан Шуай в третьем круге, который пройдет уже 18 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко разгромлена на Australian Open 17-летней дочерью российских эмигрантов.

Фото Instagram Элины Свитолиной, Арины Соболенко, Гаэля Монфиса

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