Он победил рак: школьник собрал 30 тонн крышечек на протез незнакомцу

Житейские истории

чужого горя не бывает

14-летний школьник из Корюковки Черниговской области поразил зрителей программы «Цієї миті рік потому» на телеканале СТБ еще в прошлом году, когда пришел в студию с мешком пластиковых крышечек.

— Это мусор, который мы каждый день выбрасываем в урну, — сказал Влад. — И тем не менее этот пластик ценный. Я дал себе обещание за год собрать 15 тонн таких крышечек на протез одному парню. Его зовут Саша, он победил рак. В 16 лет ему ампутировали ногу, и теперь Саше очень нужен протез. Я решил ему помочь. Для того чтобы у Саши появился протез и он смог ходить, нужно 15 тонн крышечек — половина пойдет непосредственно на протез, остальные — на переработку. На вырученные после переработки деньги можно изготовить детали протеза, для которых пластик не годится. Пока у меня только один мешок, в нем около 3 тысяч крышечек. Я собирал его месяц. А 15 тонн — это 5 тысяч мешков, около 5 миллионов крышечек. Конечно, это очень много, но я надеюсь, что справлюсь.

Как же были поражены и растроганы зрители, когда через год Влад вновь появился в студии. За прошедший год он повзрослел, вытянулся, превратившись из улыбчивого ребенка в юношу с серьезным взглядом и хрипловатым голосом. Но самое поразительное — рядом с ним был Саша, стоявший на своем новом протезе! И это при том, что протез подорожал вдвое и Владу пришлось собрать не 15 тонн крышечек, как он предполагал, а вдвое больше!



* Когда в студии появился Влад, а рядом с ним шел Саша, зал встал и взорвался аплодисментами. Фото СТБ

— Изначально речь шла о пяти тоннах, — рассказывает «ФАКТАМ» Влад Корх. — Во всяком случае, так сказали в благотворительном фонде «Овес», в котором собирают крышечки на протезы бойцам АТО. Я обратился к ним за помощью, и там озвучили именно эту цифру — пять тонн. Мне казалось, что за год собрать такое количество в Корюковке вполне реально.

— Почему ты решил собирать крышечки на протез Саше, тратить столько сил и времени? Ты ведь даже не был с ним знаком.

— Год назад в соседнем селе Холмы представляли огромную картину, сделанную из крышечек. Ее автор стал рекордсменом Книги рекордов Украины. Мы с другом загорелись и решили начать собирать крышечки, чтобы сделать еще большую картину и побить рекорд. О нашем намерении узнал руководитель молодежной организации «Альтернатива» Денис Иванина, а через него со мной связались представители телеканала СТБ. Предложили поучаствовать в программе «Цієї миті рік потому», но собирать крышечки не для картины, а на протез конкретному человеку. Я согласился.

Стал искать в Интернете сайты, где люди просили о помощи, собирали деньги на протезирование. На одном из них увидел информацию о Саше — двадцатилетнем парне из Славутича Хмельницкой области. У него был рак кости, ему ампутировали ногу. Я сразу почувствовал в этом парне родственную душу, у нас было много общего. Он, как и я, любит рыбалку, животных, обожает танцевать. К тому же у Саши было совсем немного шансов собрать нужную сумму. Ведь он не маленький ребенок, которому нужна операция, и не солдат, потерявший ногу в АТО — люди охотнее жертвуют для них. В общем, я решил, что соберу на протез Саше.

— Когда Влад загорелся этой идеей, мы, конечно, были удивлены, — говорит отец Владислава Юрий Корх. — Но не стали его отговаривать. Просто попросили взвесить, потянет ли он. Со своей стороны помогали сыну. Жена приносила с работы крышечки, которые ей давали сотрудники, я возил Влада везде, где стояли его коробки для сбора крышечек, транспортировал их на склад. К акции подключились наши родственники, друзья, а потом и вовсе незнакомые люди. Удивительнее всего было то, что Влад взялся помогать не однокласснику, не другу, а совершенно незнакомому парню из другого города.

— Сначала дело шло медленно, — продолжает Влад. — Но чем больше люди узнавали обо мне и проекте, тем больше крышечек собирали. Бывало, придя домой, я находил пакет с крышечками на ручке входной двери. Когда собрали первые две тонны, мне сообщили, что нужно не пять, а десять тонн, а чуть позже цифра выросла до пятнадцати тонн. Вот это был сюрприз. Я понимал, что в Корюковке столько не соберешь, нужно подключать область. Пошел на прием к нашему мэру, объяснил ситуацию, сказал, что мне нужны контейнеры для сбора крышечек. Он ничего не ответил, но уже через неделю по городу стояли коробки — в многоэтажных домах, школах, магазинах.

Мы ездили с папой собирать их, пересыпали в мешки. Сначала хранили дома, потом, когда места уже не было, я обратился в коммунальное предприятие «Благоустрій» при нашем горсовете, попросил выделить мне склад. Там предоставили угол на складе, но мне и его хватило. Собранные, взвешенные и расфасованные мешки с пластиком мы отправляли в Днепр, на завод по переработке вторсырья. На тот момент я уже переписывался с Сашей, рассказывал ему, как идут дела.



* «Меня в городе уже все называют крышечником», — смеется Влад. Фото из семейного альбома

— И как он воспринял твою инициативу?

— Сначала отнесся ко мне настороженно и вообще не был настроен на общение. Но когда я стал присылать ему фотографии со склада, и Саша увидел, что говорю правду, его отношение ко мне переменилось. Мы подружились.

— Когда Влад впервые написал сыну сообщение и сказал, что соберет деньги ему на протез, у нас мелькнула мысль, что тут дело нечисто, — говорит мама Саши Татьяна Попель. — Однажды нас уже пытались обвести вокруг пальца: позвонили какие-то люди, представились работниками банка. Они, мол, знают, что мы собираем деньги для Саши и предложили перевести наличные суммы через терминал им на счет, а потом обещали вернуть гораздо большую сумму. Мы сразу поняли, что это аферисты. Тут я тоже засомневалась: как ребенок может собрать даже одну тонну крышечек, не говоря уже о пятнадцати тоннах? Но Влад совершил невероятное. Этого мальчика нам Бог послал. Благодаря ему мой сын ходит, а ведь еще год назад мы и мечтать об этом не могли.

У Саши Попеля диагностировали остеосаркому в 2012 году. Активный 15-летний парень тогда занимался спортом, ходил в походы, увлекался рыбалкой и собирался поступать в военный лицей имени Ивана Богуна. И тут вдруг как гром среди ясного неба — рак!

— Мы как раз поехали в Херсон, к родственникам на свадьбу, — вспоминает Татьяна Попель. — Саша стал жаловаться на боль в колене. В другом случае я, может быть, и махнула бы рукой — мол, поболит и пройдет. Но тогда почувствовала: это серьезно. Мы спешно уехали со свадьбы, я повезла ребенка в Хмельницкую областную больницу. Саше сделали снимок и, предположив, что у него киста, разрезали ногу. Как потом объяснили нам столичные специалисты, если бы этого вмешательства не было, ногу сыну еще можно было бы спасти. А так шансов не осталось — саркома стала гораздо агрессивнее.

За два года Саше провели 21 сеанс химиотерапии. Рак был побежден, но, несмотря на три операции, спасти правую ногу врачи не смогли. До этого Саша держался, но в семнадцать лет осознать, что ноги больше нет, ему было очень трудно. В тот день я впервые увидела в глазах сына слезы. Кроме ампутации правой ноги, ему пришлось заменить головку левого бедра эндопротезом. Это стоило 170 тысяч гривен. Мы с трудом насобирали такую огромную сумму по всем друзьям и родственникам, влезли в долги. Саше срочно понадобился протез правой ноги — на левую, с эндопротезом в бедре, нельзя было давать двойную нагрузку. Украинские протезы, которые выдает государство, очень неудобные и тяжелые, носить их совершенно невозможно — за какие-то полчаса они натирали культю до крови. Мы связались с польской клиникой, которая занимается индивидуальным протезированием. Там согласились сделать протез. Для этого требовалось 120 тысяч гривен, а таких денег нам взять было просто неоткуда. И в этот критический момент Бог послал нам Владика.

Для самого Влада критический момент настал накануне 2018 года. 30 декабря ему позвонили с телеканала СТБ и сказали, что в связи с изменением курса доллара протез, необходимый для Саши, подорожал почти вдвое. Теперь нужно уже собрать не пятнадцать, а тридцать тонн крышечек!

— У сына два дня была истерика, — рассказывает Юрий Корх. — Влад не рыдал, конечно, но на нем просто лица не было от горя.

— Да, это было очень тяжело, — вспоминает Влад. — Столько сил уже потрачено, казалось, сделал все возможное, подключил всех, кого можно, чтобы успеть собрать пятнадцать тонн. А тут вдруг — тридцать тонн! У меня опустились руки, уже не хотел ничего. Поразительно, но больше всех меня поддержал в той ситуации… руководитель сети пивных магазинов. Он сказал, что верит в меня, и за неделю собрал со всех своих точек две тонны крышечек для Саши! Я был настолько тронут и поражен, что взял себя в руки и решил идти дальше.

Помогали Владу одноклассники, профессиональные спасатели и журналисты, разработчики компьютерных игр и посетители спортклубов, рэпер Хас и его поклонники, и даже военнослужащие полка специального назначения. Пакеты и ящики с крышечками приходили на адрес школьника каждый день. И вот счастливый день настал — Влад отправил последний микроавтобус, нагруженный мешками с крышечками, в Днепр на переработку и записал короткое видео с благодарностью всем, кто ему помог. «Мы сделали это! 30 тонн собрано!» — взволнованно сказал Влад на камеру. Было видно, что он и сам не до конца верит в происходящее.

— Когда журналисты сказали, что Владу удалось собрать все тридцать тонн, я был просто вне себя от счастья, — поделился Саша. — Эмоции зашкаливали. Сразу позвонил маме, потом Владу. Горячо поблагодарил его и спросил: «Как же ты смог? Как у тебя это получилось?» Он ответил: «Вся Украина помогала». Вы можете себе представить, каких трудов школьнику стоило совершить такое? В то время, как другие играют в компьютерные игры или сидят в телефоне, он изо дня в день трудился, чтобы я (совершенно чужой для него человек) смог ходить. Мы заказали в Польше хороший протез. Я не только могу ходить в нем по несколько часов, но и помогаю родителям по дому, езжу на мотоцикле и за рулем машины. Поступил в Национальный институт биоресурсов, на факультет технологии производства и переработки продуктов животноводства. В моих планах найти работу, вести как можно более активный образ жизни. Благодаря Владику чувствую себя полноценным человеком.

— За этот год сын очень изменился, повзрослел, — говорит отец Владислава. — Он научился контактировать и вести переговоры с людьми самых разных профессий и должностей, начал сам принимать ответственные решения, находить выход из трудных ситуаций. Раньше хотел стать военным, теперь передумал, поступил в Нежинский агротехнический колледж, учится на электромеханика. Если раньше мог пойти со сверстниками гулять, надолго засесть с телефоном или в Интернете, то теперь все свое свободное время тратит на благотворительность. К Владику стали обращаться люди — просят о помощи, спрашивают совета. Недавно обратился человек с просьбой помочь собрать деньги на инвалидную коляску. Сын всем старается помочь. Мы, конечно, им гордимся и по привычке тянем домой любую крышечку, попавшуюся на пути.

— Меня в городе уже все называют крышечником, — смеется Влад. — Вот у людей есть алкогольная зависимость, а у меня, я так понимаю, крышечная. Верите? Когда 30 тонн на Сашин протез были собраны, нужно было радоваться, а я почувствовал в душе такое опустошение, грусть. А чем же я теперь буду заниматься, что делать? Когда помогаешь людям, это дает тебе энергию, наполняет жизнь смыслом. Поэтому для себя я твердо решил, что буду заниматься благотворительностью и дальше. Оставил на память последнюю крышечку из Сашиной партии. Она станет первой крышечкой для следующего человека, которому буду помогать.

Напомним, благотворительная акция по сбору пластиковых крышечек, деньги от переработки которых идут на изготовление протезов, началась в Украине еще в 2015 году. И «ФАКТЫ» не раз писали, кому уже удалось помочь. В том числе мы рассказывали о бойце АТО Сергее Тимощуке — ему на протез крышечки собирала вся Украина.

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