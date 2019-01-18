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Есть чем гордиться: представлен ТОП-5 украинских военных разработок 2018 года (фото)
В 2018 году предприятия «Укроборонпрома» разработали, продемонстрировали и испытали несколько десятков новых и модернизированных образцов оружия и военной техники. Эти разработки были созданы с использованием высокоточного оборудования и современных цифровых технологий, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, речь идет о проектах «Ольха» и «Нептун», контрбатарейном радаре «Мангуст», мобильном радиолокационном комплексе охраны периметра «Харза» и обновленном высокоточном 152-мм снаряде «Цветник» для ракеты «Нептун».
Ракета «Нептун»
Стратегически важная для Украины разработка ГосККБ «Луч» — новейшая крылатая ракета «Нептун». Оружие во время испытания уничтожило надводную цель на расстоянии 280 километров, чем доказало высокую эффективность систем управления и распознавания целей. В перспективе крылатая ракета «Нептун» должна стать основой противокорабельного комплекса, который должен иметь высокую мобильность и маневренность.
Высокоточный снаряд «Цветник»
ГП «НПК «Прогресс» создало модернизированный высокоточный 152-мм снаряд «Цветник», который заменил компоненты российского производства. Он на расстоянии до 20 километров попадает в цель с погрешностью в сантиметры. Этот снаряд может попасть в лист формата А4 с первого выстрела, что достигается благодаря лазерному наведению, которое может осуществляться с беспилотника. «Цветник» может уничтожать самые защищенные цели.
Боевая машина «Берест»
ГП «Шепетовский ремонтный завод» осуществил глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня. Уникальность этой новой боевой машины, которая получила название БМ-21 УМ «Берест» в том, что в ней используются исключительно компоненты украинского производства. «Берест» может заменить БМ-21 «Град». Новая РСЗО обладает более мощным залпом — до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в «Граде».
Цифровой прицел для высокоточного вооружения
Прицельная станция ОПСН-И от «Изюмского приборостроительного завода» оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, которые позволяют не только обнаруживать цели, но и наводить на них высокоточное вооружение. Диаметр станции всего 43 сантиметра, но она может устанавливать цели не только на вертолеты, но и на беспилотные летательные аппараты.
Контрбатарейный радар «Мангуст»
Запорожский «Научно-производственный комплекс «Искра» разработал контрбатарейний радар 1Л220УК, который фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Система радара позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии.
Как писали «ФАКТЫ», многие из этих новых военных разработок были продемонстрированы во время военного парада в Киеве на День независимости Украины.
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