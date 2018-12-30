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В 2019 году Украина испытает боевые комплексы "Нептун" и "Колибри"
Кроме новых систем залпового огня «Берест» и современных минометных комплексов «Барс-8ММК», испытания которых прошли осенью этого года, в 2019 году Украина проведет испытания новых образцов оружия.
Как сообщается на странице Правительственного портала в Facebook, в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту «Нептун».
«Это оружие будет высокоточным, современным и соответствующим стандартам НАТО», — говорится в сообщении.
Также начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Колибри».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в средине 2019 года украинские военные получат на вооружение новые ракетные комплексы «Ольха». Комплекс «Ольха» в качестве боевых автономных единиц будет входить во все оперативные командования, в том числе в командование Оперативного резерва. Этот комплекс значительно усилит украинские артчасти. Также не исключено, что на их базе будут создаваться и новые артиллерийские подразделения.
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