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«Расчесываясь, дочка говорит: «Папа, ты гений!»: ветеран АТО создал средства по уходу за волосами
— Как только началась российская оккупация Крыма — в конце февраля 2014 года, — я пошел в военкомат записываться добровольцем в армию, — говорит 33-летний ветеран АТО, начинающий предприниматель из Николаева Владимир Щербан. Мы встретились с ним на Всеукраинском форуме ветеранского бизнеса, прошедшем недавно в Киеве. — В военкомате меня попросили оставить свой номер телефона и через пару недель позвонили. Так я оказался в 79-й отдельной аэромобильной бригаде. Нас направили в район Саур-Могилы и Изварино прикрывать границу с Россией. Россияне со своей территории накрывали нас артиллерийским огнем. Почти вся наша техника сгорела. Мы оказались в Изваринском котле. Хотя и с большим трудом, но нам удалось в августе вырваться оттуда. Война подрывает здоровье, поэтому мне потребовались лечение, восстановление. Когда демобилизовался, устроился на работу по специальности — менеджером по логистике. У меня возникали идеи, как оптимизировать производство, и руководство их поддерживало, но на уровне среднего управленческого звена мои инициативы спускались на тормозах. Неудивительно, что возникло желание уйти. Однажды по пути на работу прочел в новостях о том, что одна общественная организация создала бизнес-инкубатор, приглашает ветеранов АТО, решивших начать свое дело.
— Когда пришел в бизнес-инкубатор, у меня еще не было конкретной идеи, чем заняться, но знал: хочу что-нибудь производить, — продолжает Владимир Щербан. — Примерно в 170 километрах от Николаева на Кинбурнской косе находится высохшее озеро с морской солью розового оттенка, обладающей целебными свойствами. Вот и решил: начну с добычи, расфасовки и продажи этой соли. Я использую предельно простую технологию ее заготовки: нанимаю машину, еду на Кинбурнскую косу, с помощью лопаты и ведра набираю соль в мешки и везу домой. Живу в частном доме в пригороде Николаева. Одну из комнат в доме мы с женой выделили для производственных нужд.
Я постигал азы предпринимательской деятельности в бизнес-инкубаторе и одновременно налаживал продажу целебной соли. Однако мне хотелось делать что-то еще. Бизнес-идею подсказали жена и старшая десятилетняя дочь: супруга нередко жаловалась на проблемы с укладкой волос, а дочка — на то, как ей непросто расчесать свои густые волосы. У меня засела мысль: наверняка с подобными сложностями сталкиваются миллионы женщин. Почему бы не создать линейку средств по уходу за волосами?
* В 2014 году Владимир одним из первых пошел добровольцем на фронт
— Но это дело требует соответствующих знаний и опыта. Вы обратились за помощью к специалистам?
— Я консультировался с косметологами, стал штудировать статьи, касающиеся средств по уходу за волосами. Кроме того, химия была одним из моих любимых предметов в школе, так что я знаю ее довольно хорошо.
Изначально поставил задачу: чтобы в моих косметических средствах не было ни грамма «химии». Использовал исключительно натуральные ингредиенты — коллаген, кератин, эластин, шелк… Купил набор лабораторного оборудования и приступил к работе. Делал экспериментальные образцы, которые опробовали и моя жена, и родственницы. Затем с учетом ее замечаний создавал более совершенные варианты. И так — пока не пришел к оптимальным рецептам. От начала разработки линейки средств по уходу за волосами до получения готовых продуктов у меня ушло пять месяцев. Работал в лаборатории, которую обустроил дома.
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Создал текстурирующий спрей для укладки волос на основе морской соли. Он обладает эффектом «пляжные локоны». Прическа фиксируется без склеивания волос. Под воздействием спрея они приобретают дополнительный объем и легко расчесываются. В состав спрея входят вещества, питающие и защищающие волосы. Им активно пользуется жена.
* Владимир Щербан: «Идею разработать средства по уходу за волосами мне подсказали жена и старшая дочь»
— Старшая дочка в восторге от другого моего продукта, который помогает ей расчесывать длинные густые волосы, — продолжает Владимир. — Она говорит: «Расческа так легко движется по волосам! Папа, ты гений!» Третий продукт, который я создал, — средство для восстановления сухих, поврежденных после парикмахерских процедур (покраски, химической завивки) волос.
— Ваша косметика прошла проверку на безопасность?
— Каждый из использованных в ней ингредиентов имеет полный пакет документов по безопасности. Согласно закону, средства по уходу за волосами не подлежат обязательной сертификации — это дело добровольное. Тем не менее я сейчас готовлюсь к сертификации своей продукции. Мой бизнес делает первые шаги — совсем недавно я закончил разработку первых трех продуктов, к их продажам приступил в конце ноября 2018 года. Пока что реализую их через Интернет. В моих планах расширить линейку авторских средств по уходу за волосами: создать шампуни, кондиционеры. Опять же, исключительно из натуральных веществ.
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— Понятно, что почти все вы делаете своими руками, но для начала бизнеса все равно нужен хотя бы минимальный стартовый капитал. Пришлось взять кредит в банке?
— Нет, помогло государство. Когда я учился в бизес-инкубаторе, Николаевская областная государственная администрация объявила конкурс лучших предпринимательских проектов ветеранов АТО, выделила на это миллион гривен. Я составил бизнес-план предприятия по созданию и выпуску средств по уходу за волосами. В конкурсе участвовали порядка 30 проектов, мой вошел в число 20 лучших, которые получили финансирование. Минувшей осенью мне выделили 50 тысяч гривен. Они пошли на закупку сырья, тары, печатание этикеток. Кстати, в разработке логотипа и этикеток мне помогали профессионалы. Нынешнее оформление наклеек, логотипа уже третье по счету.
— Много времени отдаете работе?
— Знаете, если человек занимается собственным бизнесом, восьмичасового рабочего дня и выходных у него не бывает. Работа настолько меня увлекает, что я даже не замечаю, какой сегодня день недели. И когда дети утром остаются дома, я понимаю: наступила суббота.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО Валерии Октябрьском, который на фронте собрал установку, превращающую болотную воду в питьевую, а недавно открыл в Киеве магазин по продаже очищенной воды.
Фото предоставлено Владимиром Щербаном
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