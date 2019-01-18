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Пользователей сети шокировали львовские подростки, жестоко расправившиеся с котенком (видео 18+)
Во Львове подростки ради забавы поиздевались над котенком — его выбросили из окна многоэтажки, с высоты приблизительно восьмого-девятого этажа. Свою жестокую выходку юнцы засняли на видео и опубликовали в социальной сети.
Видео 18+
Жестокость подростков потрясла пользователей соцсетей. Львовяне уже смогли вычислить одного из живодеров — его опознали как ученика школы № 54 в Шевченковском районе города. Второго подростка все еще ищут.
К автору скандального видео уже приехала патрульная полиция Львова. Школьник признался в совершенном преступлении. Расследованием занимается полиция Шевченковского района Львова.
Напомним, с 2017 года в Украине действует закон, который усилил наказание за жестокое обращение с животными. За такие преступления можно сесть в тюрьму на три-пять лет
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре компания молодых ребят устроила на съемной квартире вечеринку и выбросила из окна микроволновку. Свою выходку приятели записали на видео и выложили в соцсетях, благодаря чему жильцы дома смогли выйти на след хулиганов.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
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