Как лечить ушиб копчика и чем опасен перелом ребра: отвечает врач

Здоровье

Зима в разгаре, а вместе с ней и сезон травм. Люди ломают руки и ноги, повреждают ребра, часто падают навзничь, ударяясь головой и спиной. Если пострадал копчик, то и спустя несколько недель человека может беспокоить болезненность внизу поясницы.

— Такие жалобы в порядке вещей, ведь сильная боль при ушибе копчика обычно длится минимум месяц, — рассказывает ортопед-травматолог отделения политравмы Киевской городской клинической больницы № 17 Юрий Форосенко. — А все потому, что кости покрыты пленочкой — надкостницей, в которой очень много нервов. Когда она повреждается и отекает, боль очень сильная. Сама кость, лишенная нервов, не болит.

— Что такое копчик?

— После крестца (двух костей, которые срослись вместе) идут еще четыре-пять рудиментарных позвонков в виде хвостика — это и есть копчик.

— Как правильно вести себя человеку, который ушиб копчик? Нужно ли сначала сделать рентген, а затем уже со снимком идти к врачу?

— Травму копчика либо крестца на обычном рентгеновском снимке в прямой проекции увидеть невозможно (если там нет тотального смещения). Крайне редко мы видим ее в боковой проекции при сильном смещении. Поэтому, если прошло два-три дня, а болит все сильнее и трудно ходить, переворачиваться в постели, нужно обратиться к врачу.

— Какие обследования назначит доктор?

— Сейчас мы предпочитаем вместо рентгена компьютерную томографию органов малого таза и крестца. Но до посещения врача делать КТ на свое усмотрение, думаю, не стоит, ведь исследование может не показать небольшую травму. Зачем же лишний раз подвергать человека, особенно женщину, лучевой нагрузке? А вот если врач видит на КТ, как в народе говорят, трещину, то пациент должен быть готовым к тому, что поврежденное место будет болеть не две-три недели, а месяц-полтора. На самом деле трещина — это неполный перелом или перелом без смещения отломков, то есть любая травма кости с нарушением ее структуры. Человек предупрежден, настроен на то, что ему предстоит провести это время в покое, принимая обезболивающие.

— Часто ли случается перелом копчика?

— Гораздо чаще просто ушиб. Правда, пациент, услышав диагноз, может расстроиться: «Нет перелома — почему же так болит?» Важно знать, что интенсивность боли при любой травме меняется со временем: в первый день просто больно, на второй-третий день — очень больно за счет нарастания отека, на третий день интенсивность боли сохраняется на одном уровне (так называемое плато), а потом в течение месяца идет уменьшение болевого синдрома.

— Как лечить повреждения копчика?

— Если вы сразу обратились в травмпункт, врач осмотрел, сделал снимки и сказал, что ничего страшного нет, то дома в течение первых двух часов надо прикладывать холод, делая небольшие перерывы каждые 15 минут. Затем пользу принесет сухое тепло. Местно можно использовать обезболивающие мази и венотоники. Я пациентам с такой травмой обычно назначаю обезболивание с помощью ректальных свечей. Препарат в таком виде всасывается в кровь в прямой кишке, и эффект наступает так же быстро, как после внутримышечной инъекции. Таблетки начинают действовать позже.

— Когда люди крепко обнимаются, то один может сказать другому: «Полегче, не сломай мне ребра». Они правда могут пострадать от объятий?

— Ребра — это каркас, который придумала природа для того, чтобы защитить внутренние органы. Но сама грудная клетка довольно эластичная и легко сжимается. Поэтому, просто сдавив ее руками, поломать ребра невозможно. К перелому приводит какой-то локальный удар, причем довольно агрессивный и направленный точно в область ребра. Люди часто повреждают ребра при падении, но не на ровную поверхность, а угол стола (например, в поезде, ударившись о столик в купе).

— Человек сам может понять, что у него перелом ребер?

— По симптомам ушиб грудной клетки и перелом одного-двух ребер без смещения практически не отличаются: возникает сильная боль, которая длится примерно месяц. Поэтому, если болезненные ощущения не проходят спустя несколько дней, не нужно выжидать дома, пока состояние улучшится — следует идти к врачу. Доктор обязательно направит на рентген: без снимка поставить правильный диагноз практически невозможно.

— Чем опасен перелом ребер?

— Сам по себе он для грудной клетки не страшен. Ребро — это кость, которая хорошо снабжается кровью, поэтому со временем срастется. Опасны осложнения, которые могут привести к смерти.

— Какие?

— Те, что связаны с повреждением артерии или легкого. Иногда эти два нарушения встречаются одновременно. Под каждым ребром находится сосудисто-нервный пучок, в который входит и межреберная артерия. Если осколок ребра ее повредит, то из-за высокого давления произойдет мощное кровоизлияние. Поскольку артерия плохо сокращается, то кровь течет в грудную полость, где находится легкое. В случае, когда скопившаяся кровь сжимает легкое (гемоторакс), а второе не справляется с нагрузкой, человек может умереть, потому что перестает дышать. Кроме того, из-за избытка крови иногда смещаются органы грудной клетки, что опасно остановкой сердца.

Угрожает жизни и ситуация, когда сломанные ребра травмируют само легкое. Если его проткнул костный отломок, оно напоминает сдувшийся воздушный шарик и может перестать дышать. Воздух поступает в грудную полость — развивается пневмоторакс. В любом случае пострадавшему требуется экстренная медицинская помощь.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» врач Юрий Форосенко рассказал, как и в какой обуви надо ходить, чтобы уберечь себя от травмы на улице в гололед.



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