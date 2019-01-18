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Полицейский, которого чуть не убили в Харькове, расследовал покушение на "Сармата", — Аброськин

Офицер отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины подполковник полиции Алексей Логвиненко, которого утром в среду, 16 января, в Харькове тяжело ранили злоумышленники в балаклавах, возглавлял расследование по делу об убийстве бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат»). Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Аброськин отметил, что Алексей Логвиненко — один из лучших офицеров уголовного розыска Нацполиции Украины.

«В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны», — пишет генерал.

По его словам сейчас раненный офицер в реанимационном отделении харьковской больницы продолжает бороться за свою жизнь.

«Преступники зверски его убивали, стараясь не дать ему шансов выжить, но он — живой. Преступники обязательно понесут наказание», — заявляет Аброськин.

Генерал благодарит харьковских медиков, которые «круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца».

Напомним, ЧП произошло, в Харькове, утром 16 января. Когда Логвиненко выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета. Оружие, из которого ранили 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, преступники, вероятно, увезли с собой. Полиция оперативно установила заказчика преступления.

Вчера в Киеве суд на два месяца — до 17 марта — продлил срок содержания под стражей Михаила Сигиди, подозреваемого в организации убийства активиста Виталия Олешко.

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