Без паники: Минздрав разъяснил ситуацию с вызовом скорой помощи "по-новому"

Здоровье

Министерство здравоохранения разъяснило новые правила вызова скорой и неотложной медицинской помощи. В министерстве развеяли популярное заблуждение, что якобы «скорую» нужно вызывать по телефону 103, а неотложную помощь — по 112.

Для вызова бригады скорой помощи действительно выделен единый номер 103, констатируют в Минздраве. Правила вызова скорой помощи не менялись с 2009 года, бригада выезжает при непосредственной угрозе жизни и здоровью: при внезапном нарушении дыхания, потере сознания, боли в области сердца, сильном кровотечении. «Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города — в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру», — напомнили в Минздраве.

Что касается «службы неотложной помощи», то она создается в регионах по решению местной власти и предназначена для оказания помощи пациентам на дому. «В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае — не номер 112», — предупредили в Минздраве.

Если пациент нуждается в медицинской помощи, но случай не экстренный, можно обратиться к семейному врачу Под неэкстренными состояниями подразумеваются незначительное повышение температуры, повышение давления без дополнительных симптомов, обострение хронических болезней. Если в регионе еще не разработан специальный механизм выезда медиков в неэкстренных случаях, то к пациентам приезжают бригады «скорой». В неэкстренном случае медикам допускается прибыть в течение часа с момента получения обращения.

Напомним, в Киеве с 1 сентября 2018 года частично изменились правила вызова медицинской бригады на дом. Были учтены жалобы медиков на частые неоправданные вызовы (повышение давления, обострение хронической болезни).

Ранее «ФАКТЫ» назвали симптомы, при которых нужно немедленно вызвать «скорую», поскольку нарушения здоровья могут быть вызваны инсультом.

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