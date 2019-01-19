Происшествия

В Сумах задержали хулиганов, устроивших "кукурузный взрыв" в церкви

В Сумах полицейские вычислили хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Во время торжественного богослужения в храм подкинули пиротехническое средство для игры в страйкбол, наполненное зернами кукурузы. Резкий звук священники приняли за взрыв и вызвали на место полицию и взрывотехников.

Оба молодых хулигана оказались местными жителями. У одного из парней изъято пиротехническое средство, аналогичное тому, что применили в храме.

Полиция Сум просит содействия у свидетелей инцидента. Сумчан, которые могут помочь следствию, просят связаться с городским отделом полиции.

Напомним, около 19 часов 18 января в Спасо-Преображенский кафедральный собор были вызваны взрывотехники. Служители храма сообщили о взрыве. Оказалось, что сработало не взрывное, а пиротехническое устройство, помещение церкви не повреждено, люди не пострадали.

Ранее в Украине предупредили, что среди церковных общин московского патриархата будут распространять фейки о готовящемся захвате храмов.

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