Деньги

Украинцев вынуждают платить за газ в три раза больше: что происходит

В последние дни сотни тысяч украинцев были неприятно удивлены, получив счета за газ. Суммы в них неожиданно выросли в несколько раз. Во всяком случае в такой ситуации оказались киевляне, в чьих домах нет счетчиков газа. В НАК «Нафтогаз Украины» просят киевлян, получивших платежки с существенно увеличенным тарифом, присылать скрин-шоты документов. В компании заявляют, что газовые посредники устроили провокацию перед выборами.

На сколько увеличилась плата за газ

Тем не менее киевляне получили счета с завышенными суммами. В частности, если в платежках от «Киевгаза» за ноябрь норма потребления голубого топлива на трех человек, прописанных в квартире, составляла 9,9 куб. м, то в декабрьских норма для этой же квартиры выросла до 29,4 куб. м. Соответственно, и плата увеличилась с 84,63 грн до 251,38 грн. Кроме того, во многих регионах облгазы начали насчитывать потребителям неизвестно откуда возникшие долги. Давайте разберемся, что же произошло.

Началось все с обращения нескольких областных газовых компаний в суд с требованием обжаловать правительственное постановление, снижавшее нормы потребления газа для домохозяйств, не оборудованных газовыми счетчиками. И после прохождения нескольких инстанций Верховный суд Украины таки удовлетворил их иск и признал данное постановление Кабмина недействительным.

После такого судебного решения поставщики газа сообщили, что будут выставлять населению счета по нормам, установленным в 1996 году, которые в 2,97 раза выше отмененных. Теперь при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения надо оплатить 9,8 куб. м газа в месяц на каждого зарегистрированного в квартире человека, что составляет 83,78 грн, исходя из нынешнего тарифа 8,55 грн за кубометр. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки для подогрева воды, необходимо оплатить ежемесячно 18,3 куб. м на человека, это 156,47 грн. А если есть газовая плита и колонка — 23,6 куб. м на человека, 201,78 грн. То есть для семьи из трех человек, проживающих в многоэтажке, счет за газ неожиданно увеличился, в зависимости от наличия или отсутствия централизованного горячего водоснабжения, на 168 грн, 311 грн и на 402 грн. Правда, газовщики обещают, что, если вдруг нормы потребления газа вновь изменятся, они произведут перерасчет.

Платить или не платить по завышенным счетам за газ

О нынешней ситуации с нормами потребления газа для населения «ФАКТАМ» рассказал исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики кандидат юридических наук Андрей Никончук.

— Что происходит с нормами потребления газа для бытовых потребителей, не имеющих в своих квартирах газовых счетчиков? После серии различных судебных решений каковы сейчас эти нормы?

— История довольно запутанная. Ранее действовали нормы потребления газа для квартир, не оборудованных счетчиками, установленные еще в 1996 году постановлением Кабмина. Но в 2016 году правительство эти нормы изменило, существенно их снизив. Я считаю, что тогда это было сделано для того, чтобы синхронизировать нормы потребления газа с социальными выплатами, субсидиями, оптимизировать учет и, главное, сократить объемы газа, на приобретение которого предоставляются государственные субсидии. Кабмину на тот момент это решение было выгодно, поскольку не только уменьшались расходы на субсидии, но и определенная часть населения теряла возможность претендовать на получение такой помощи.

С другой стороны, правительство сделало медвежью услугу газопоставляющим организациям. Газовщики были вынуждены насчитывать более низкую плату потребителям, чьи квартиры не оборудованы газовыми счетчиками. Соответственно, у них увеличился дисбаланс между реальным объемом газа, прошедшим через общедомовые счетчики, и теми средствами, которые были уплачены населением, — с учетом, что нормы потребления для большого количества домохозяйств были снижены.

Понятно, что государство в 2016 году снизило нормы потребления в первую очередь в своих интересах. Правительству это было выгодно, удобно, а главное, сокращало бюджетные расходы на программу предоставления субсидий населению. Но оказалось совсем невыгодно поставщикам газа, так как у них снижалась возможность насчитывать большую плату людям, не имеющим в своих квартирах счетчиков (по нормам потребления).

Понятно, что такая ситуация не нравилась газоснабжающим организациям, и они стали подавать судебные иски против правительства. Начались судебные тяжбы. Результатом стало недавнее решение Верховного суда Украины о том, что Кабинет министров нарушил какие-то процедурные вопросы при изменении норм потребления газа. А значит, по формальным признакам правительственное постановление от 2016 года признано недействительным.

После этого газоснабжающие организации начали выставлять счета домохозяйствам, не имеющим счетчиков, по нормам потребления газа, установленным еще в 1996 году. Кроме того, они начали насчитывать людям задолженность за тот период, когда действовало правительственное постановление о снижении норм потребления. Естественно, люди испугались, увидев огромные суммы якобы задолженности.

— Но ведь по этой ситуации было заявление премьер-министра — о незаконности действий газовых компаний.

— Да, были громкие заявления от руководителей правительства. Но каких-то реальных, юридически обоснованных действий не последовало. В итоге мы сейчас находимся в ситуации, когда облгазы выставляют счета по более высоким нормам потребления и при этом люди переживают, что эту задолженность, с учетом перерасчета из-за отмененного Верховным судом правительственного постановления, им все-таки придется уплатить.

— И что делать миллионам украинцев в сложившейся ситуации?

— Мое мнение: эту проблему создали не потребители и даже не облгазы. Ее создали в правительственных кабинетах, допустив нарушения при принятии решения о снижении норм потребления, что подтвердил суд. Соответственно, от этих кабинетов и стоит ждать разъяснений.

Но есть и другая сторона проблемы. Если люди не будут полностью оплачивать счета, выставляемые газовщиками, то у них формально возникнет задолженность. А при наличии этого, пусть даже формального долга, оформить субсидию невозможно.

Ситуация пока никак не решается. До сих пор непонятна позиция правительства вообще и Минсоцполитики в частности. Что будет с субсидиями при нынешней ситуации с неожиданно возникающими долгами за газ, непонятно.

Руководствуясь логикой решения, принятого Верховным судом, Минсоцполитики должно пересчитать все субсидии, которое оно предоставило людям по сниженным нормам потребления. То есть получается, что государство теперь должно дать гражданам больше субсидий — как тем, кому их не оформило, так и тем, кому оформило, но с учетом низких норм потребления. Однако до сих пор от правительства нет никакой официальной информации по этому поводу.

В итоге страдает конкретный потребитель, которому насчитывают несуществующие долги и могут отказать в предоставлении субсидии. Таким образом, государство загнало себя в глухой угол, точнее, туда его загнал своим решением Верховный суд.

Почему, когда нет горячей воды, приходится больше платить за газ

— Имеют ли право поставщики газа увеличивать нормы потребления топлива в те периоды, когда в многоэтажки не поставляется горячая вода?

— Такое право у них есть. Согласно довольно старому, принятому 1996 году, правительственному постановлению, это можно делать в тех квартирах, где нет газовых счетчиков и в течение определенного периода отсутствовало горячее водоснабжение. Считается, что в такой ситуации люди используют больше газа для подогрева воды.

Однако в 1996 году, когда принималось это постановление, мало у кого в городской квартире был бойлер или проточный водонагреватель. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. В результате, даже если вы пользуетесь бойлером в периоды отключения централизованного горячего водоснабжения, то формально считается, что вы греете воду в кастрюлях на газовой плите и моетесь в тазике, как в прошлом веке. И за это якобы повышенное потребление газа с вас берут дополнительную плату.

Киевляне это все проходили в прошлом году, когда по несколько месяцев не было горячей воды, а «Киевгаз» присылал увеличенные счета всем, включая десятки тысяч горожан, которые давно отказались от централизованной подачи горячей воды и пользуются бойлером. Уточню, что это касается только тех, кто еще не установил в своих квартирах газовые счетчики.

В результате они платят вдвойне: повышенную плату за газ, который якобы используется для подогрева воды, и отдельно, по электросчетчику, за действительно израсходованную на это энергию. Однако, исходя из норм данного постановления, доказать, что люди не использовали газ для подогрева воды, невозможно. Устаревший документ не предусматривает даже возможности наличия бойлера в квартире и учета этого факта. Естественно, что нет и механизма фиксации наличия бойлера в квартире. В итоге — отключили тебе горячую воду, плати вдвойне: за газ и еще за электроэнергию, расходуемую бойлером.

— И какой выход из сложившейся ситуации?

— Пока выход только один — установка счетчика газа в квартире, — подытожил Андрей Никончук.

О том, как установить газовый счетчик в квартире, можно ли это сделать бесплатно, и как насчитывается плата за газ при наличии квартирного и общедомового счетчика, читайте в следующей статье.

Стоит напомнить, что правительство утвердило «Порядок определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов — распределителей тепловой энергии». Документ дает возможность жильцам старых домов с вертикальной системой разводки отопления устанавливать в своих квартирах индивидуальные приборы учета тепла, а также регулировать подачу теплоносителя в квартиру. Это позволит не только четко определять, сколько вы расходуете тепла, но и меньше за него платить.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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