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Происшествия

Авария сухогруза у берегов Турции: в Черном море обнаружили шлюпку с погибшим

15:03 21 января 2019   560
Шлюпка
Инф. «ФАКТОВ»

В акватории Черного моря обнаружена шлюпка с мертвым человеком. Предположительно, шлюпка принадлежит теплоходу «Волго-Балт». Ранее сообщалось, что сухогруз потерпел крушение у берегов Турции, погибли четверо моряков — граждан Украины.

Шлюпку в 70−100 милях от города Туапсе (Россия) обнаружил экипаж судна «NURS». Ее отбуксировали в район порта Новороссийск. Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку и устанавливает личность погибшего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вероятной причиной аварии корабля «Волго-Балт» у берегов Турции эксперты назвали непогоду и неисправность устаревшего судна, которое не предназначено для длительного путешествия в бурном море.

Также сообщалось, что на борту сухогруза находилось 11 украинцев и два гражданина Азербайджана.

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