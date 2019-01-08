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Крушение сухогруза у берегов Турции: появились свежие данные о спасенных моряках
Украинских моряков, которых удалось спасти во время крушения грузового судна «Волга Балт», в четверг, 10 января, выпишут из больницы. Затем их доставят в Анкару, выдадут документы и помогут возвратиться в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
«Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне — врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг. Посля этого они будут доставлены в Анкару, получат документы, им будет оказано содействие в возвращении на Родину», — написал посол.
Напомним, на борту судна Volgo Balt 214 находились 11 украинцев и два гражданина Азербайджана. Груженый углем сухогруз вышел в рейс из российского порта «Азов» и следовал в турецкий Самсун. 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду, не дойдя до турецкого порта, было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, семерых удалось спасти и отправить в больницу в турецком Самсуне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что турецкие спасатели подняли из воды еще два тела украинцев, погибших во время аварии грузового судна у берегов Турции. Поисковые работы береговой охраны продолжаются. Всего, на данный момент, подняты тела троих погибших украинцев.
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