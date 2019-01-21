- 16:49 Действительна ли «Карточка киевлянина» старого образца и как оформить новую?
- 16:48 Противно смотреть: в сети показали фото жутких условий в поезде "Бердянск — Киев"
- 16:45 Возле Керченской переправы заметили колонну военной техники оккупантов
- 16:34 Верх цинизма: российский пропагандист предложил увековечить "Моторолу" в названии ДАП
- 16:33 В Украине определили главных кнопкодавов за 2018 год: опубликована инфорграфика
- 16:18 Оккупанты на Донбассе ввели ограничения для мужчин призывного возраста
- 16:12 Убили и съели: в Харькове под суд пойдут каннибалы
- 16:12 Заявление «Росток-Холдинга»: рейдеры распространяют недостоверную информацию от имени компании
- 16:06 В России придумали, как направить своих наблюдателей на выборы в Украину
- 15:45 Исчезновение бойца ВСУ на Донбассе: появились важные данные
Названа причина взрыва в одесском ресторане
Стали известны причины взрыва, прогремевшего в понедельник, 21 января, в курортной зоне Одессы — на территории ресторана «Арт-Шат» в Ванном переулке. Как сообщил начальник регионального главка Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, информация о срабатывании неизвестного взрывного устройства поступила на спецлинию «102» в 11:40. Заявитель проинформировал, что ЧП имело место примерно в 11:25.
По предварительным данным, в одной из беседок ресторана сработало самодельное устройство (эквивалент мощности — 200 граммов тротила), начиненное, предположительно, порохом.
По этому же адресу в Ванном переулке находится офис строительной компании Odecom Development. В момент взрыва рядом с его «эпицентром» проходили два человека. Один из них — представитель строительной компании. Ранение получил его спутник.
«Пострадал один человек, который получил касательное ранение руки. На месте работают взрывотехники, опрашиваются свидетели», — сказал Дмитрий Головин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львовской области бомбу пытались отправить по «Новой почте».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 3 м/с C
Давление: 749 мм