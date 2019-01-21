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Происшествия

Названа причина взрыва в одесском ресторане

15:38 21 января 2019   531
Ресторан «Арт-Шат» в Ванном переулке Одессы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ»

Стали известны причины взрыва, прогремевшего в понедельник, 21 января, в курортной зоне Одессы — на территории ресторана «Арт-Шат» в Ванном переулке. Как сообщил начальник регионального главка Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, информация о срабатывании неизвестного взрывного устройства поступила на спецлинию «102» в 11:40. Заявитель проинформировал, что ЧП имело место примерно в 11:25.

По предварительным данным, в одной из беседок ресторана сработало самодельное устройство (эквивалент мощности — 200 граммов тротила), начиненное, предположительно, порохом.

По этому же адресу в Ванном переулке находится офис строительной компании Odecom Development. В момент взрыва рядом с его «эпицентром» проходили два человека. Один из них — представитель строительной компании. Ранение получил его спутник.

«Пострадал один человек, который получил касательное ранение руки. На месте работают взрывотехники, опрашиваются свидетели», — сказал Дмитрий Головин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львовской области бомбу пытались отправить по «Новой почте».

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