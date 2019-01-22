Пожар в Керченском проливе: вскрылись новые подробности о загоревшихся танкерах

Происшествия

Оба торговых судна, загоревшиеся в Черном море на входе в Керченский пролив, были причастны к незаконной перевозке газа. Кроме того, на борту танкера «Маэстро» мог находиться незарегистрированный член экипажа — моряк из Ливии.

Министерство Украины по вопросам оккупированных территорий подтвердило, что оба судна являются нарушителями режима временно оккупированных территорий — танкеры заходили в крымские порты. Кроме того, судна часто отключали систему идентификации AIS, чтобы не дать отследить свой маршрут и не попасть в санкционный список. В день аварии на газовом танкере «Канди» система AIS не работала, на танкере «Maestro» последний раз включалась 9 января.

Авария случилась во время перегрузки газа с судна на судно. «Сейчас трудно установить происхождение перевозимого газа, однако по имеющейся информации судна привлекались к поставкам газа, добытого как с украинского шельфа, так и в других странах», — говорят в министерстве.

По последним данным, возгорание двух судов случилось около 18 часов 21 января. Танкеры находились в 16 морских милях от российского побережья Краснодарского края. По последним данным, погибли 14 человек, причем трое утонули на глазах спасателей. 12 членов экипажа удалось спасти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter