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Происшествия

В Одессе взорвали еще один ресторан: первые подробности и фото

10:02 22 января 2019   728
Полиция на месте происшествия
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 22 января, в Приморском районе Одессы произошел взрыв в ресторане. Накануне в курортной зоне Одессы, в этом же районе, прогремел взрыв в ресторане «Арт-Шат». Позже стала известна причина — в одной из беседок заведения сработало самодельное взрывное устройство. Был ранен мужчина.

Как стало известно «ФАКТАМ», 22 января аналогичное ЧП произошло в ресторане «Блеф» на Французском бульваре.

«Взрыв произошел в техническом помещении ресторана. Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения, кинологи и специалисты взрывотехнического управления», — сообщили в полиции.

Соответствующая правовая квалификация будет дана после проведения проверки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумах задержали хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в церкви.

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