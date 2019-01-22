- 13:36 Анна Седокова ответила сопернице дерзкой песней
- 13:35 Майдана в России не будет, в Кремле могут устроить дворцовый переворот, — российский политолог
- 13:28 Бывший бойфренд Рианны арестован в Париже по обвинению в изнасиловании
- 13:18 Условный срок и огромный штраф: суд Мадрида вынес приговор Криштиану Роналду
- 13:15 Искали полгода: в деле Зайцевой нашли важного пропавшего свидетеля
- 13:06 В 70 лет не обрела ни мудрости, ни доброты: Соседов обрушился с критикой на Пугачеву
- 13:04 Пассажир потребовал лететь в Афганистан: на борту российского самолета произошло ЧП
- 12:46 Децентрализация адвокатуры — ключевой вопрос, из-за которого блокируют законопроект № 9055, — нардеп
- 12:44 Самолет с самым дорогим футболистом английского клуба загадочно исчез над Ла-Маншем
- 12:33 В Лондоне арестовали вора — двойника звезды сериала «Друзья»
Стала известна причина взрыва в одесском ресторане «Блеф» (фото)
Взрыв 22 января в популярном одесском ресторане «Блеф» произошел в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в региональном главке ГСЧС. Погибших и пострадавших нет.
— Сообщение о взрыве в ресторане «Блеф», расположенном на Французском бульваре, 85, поступило 22 января в службу спасения «101» от дежурного полиции в 08:08, — информировали в главке. — По прибытии на место вызова спасателей было установлено, что взрыв произошел в результате заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания. В районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного частного ресторана.
Уточняется, что ресторан расположен на территории клинического санатория «Чкаловский» (бывший санаторий четвертого управления Минздрава, в котором обслуживали высокопоставленных партийных и советских чиновников).
Причина и обстоятельства ЧП в ресторане «Блеф» устанавливаются. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 21 января в курортном районе Одессы прогремел взрыв в ресторане «Арт-Шат». Полиция заявила, что в заведении сработало взрывное устройство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 1 м/с С
Давление: 752 мм