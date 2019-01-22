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Происшествия

Стала известна причина взрыва в одесском ресторане «Блеф» (фото)

11:09 22 января 2019   328
Стала известна причина взрыва в одесском ресторане «Блеф»
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ»

Взрыв 22 января в популярном одесском ресторане «Блеф» произошел в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в региональном главке ГСЧС. Погибших и пострадавших нет.

— Сообщение о взрыве в ресторане «Блеф», расположенном на Французском бульваре, 85, поступило 22 января в службу спасения «101» от дежурного полиции в 08:08, — информировали в главке. — По прибытии на место вызова спасателей было установлено, что взрыв произошел в результате заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания. В районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного частного ресторана.

Уточняется, что ресторан расположен на территории клинического санатория «Чкаловский» (бывший санаторий четвертого управления Минздрава, в котором обслуживали высокопоставленных партийных и советских чиновников).

Причина и обстоятельства ЧП в ресторане «Блеф» устанавливаются. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 21 января в курортном районе Одессы прогремел взрыв в ресторане «Арт-Шат». Полиция заявила, что в заведении сработало взрывное устройство.

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