Происшествия

В Одессе пьяный водитель с друзьями жестоко избил патрульного

В Одессе правоохранители задержали трех злоумышленников, которые накануне избили патрульного полицейского. Инспектор остановил автомобиль Mercedes, нарушивший правила дорожного движения, и обнаружил за рулем пьяного водителя. Чтобы усмирить разбушевавшегося нарушителя, патрульному пришлось вызывать подкрепление.

«21 января во время патрулирования по улице Овидиопольская дорога за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили автомобиль Mercedes, — рассказали в управлении патрульной полиции. — Водитель транспортного средства имел явные признаки алкогольного опьянения. При общении с полицейскими начал вести себя вызывающе и нецензурно выражаться в адрес патрульных. Также на место прибыли друзья водителя, которые набросились на патрульного. Правоохранитель получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение».

Для пресечения конфликта на место направили дополнительные экипажи патрульной полиции. Они и задержали злоумышленников.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в региональном полицейском главке, это ЧП случилось в Малиновском районе города. Возле Ивановского путепровода патрульный остановил водителя, который не включил световой сигнал поворота при совершении маневра.

«Сначала он отреагировал на законные требования патрульного агрессивной бранью, а потом, дождавшись подмоги двух друзей, вместе с ними набросился на полицейского с кулаками», — рассказали в главке.

Сотрудник правоохранительных органов с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализирован. Трех правонарушителей — одесситов 28 и 35 лет, а также 35-летнего жителя области — доставили в Малиновский отдел полиции.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный водитель в Украине побил сомнительный «рекорд»: в его крови обнаружили смертельное количество алкоголя.

А в Ровно наказали хулигана, пробежавшего по авто патрульных и снявшего свой «героический» поступок на видео.

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