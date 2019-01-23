В вагоне 11 градусов: "Укрзалізниця" снова "порадовала" пассажиров своим сервисом

Происшествия

В сети снова обсуждают проблемы в поездах «Укрзалізниці». Их описала пассажир поезда сообщением Днепр-Лисичанск Алена Жигир. Свой рассказал она проиллюстрировала фото термометра в вагоне, столбик которого замер на отметке 11 градусов.

По словам Алены, на ее возмущение начальник поезда объяснил причину проблемы — плохой уголь, и отметил, что от него самого в данной ситуации мало что зависит.

«И на заднем фоне голос проводницы: Вы что, не знаете, в какой стране живете?», — рассказала пассажирка.

Ее история вызвала большой резонанс в сети. Так, Игорь Приступа отмечает отсутствие реальных механизмов повлиять на такие моменты и вернуть деньги за непредоставление услуг в полном объеме.

«К сожалению, в УЗ добиться чего-то нереально. Кто-то писал выше, это цепь пофигизма, так и есть. Тоже были инценденты, заканчивалось тем, что отвечали только на странице ФБ, типа извините за неудобство, мы постараемся исправить/не повторить», — поделилась собственным опытом Антонина Северенюк.

И только журналист Александр Рудоманов отметил, что проблема здесь кроется не в стране и не в плохом угле, а в каждом конкретном работнике, который принял плохой уголь и неутепленный вагон.

Напомним, ранее журналист в интервью «ФАКТАМ» объяснил, почему украинцы готовы терпеть мороз в поезде.

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