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"Смотреть невыносимо": Вакарчук заинтриговал новым заявлением о походе в политику
Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что собирается заняться политической деятельностью. Фронтмен, по его словам, хочет привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Напомним, что Святослав Вакарчук, прошедший в Верховную Раду вместе с «Нашей Украиной» — «Народной Самообороной», в 2008 году отказался от депутатского мандата.
Об этом сообщается на страничке в Facebook Украинского института в Лондоне. О своих политических амбициях Святослав Вакарчук заявил во время выступления на мероприятии, организованном институтом, и пообещал больше новостей в течение ближайших дней.
«Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах в Киеве невыносимо», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер группы «Океан Эльзы» заявлял, что в президентской гонке важно не количество набранных голосов и занятое место, а желание изменить страну.
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