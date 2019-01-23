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Под Одессой арестован подозреваемый в зверском убийстве 13-летней девочки
В Одесской области суд арестовал подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, вскрывшего себе вены после преступления.
— По ходатайству Коминтерновской местной прокуратуры судом взят под стражу 44-летний подозреваемый в убийстве ребенка в селе Иваново Лиманского района, — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области. - В частности, он лишил жизни 13-летнюю девочку, нанеся ей ножевые ранения.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемого, который был госпитализирован в связи с нанесенными себе ранениями, планируется перевести в санчасть СИЗО, где он будет находиться до выздоровления.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Лиманский отдел полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другой трагедии, произошедшей в Одессой области. В райцентре Беляевка мужчина убил жену и 10-летнюю дочь, а затем покончил с собой.
А в городе Чугуев Харьковской области пьяный отец выбросил из окна четвертого этажа своего пятилетнего сына. Мальчик чудом выжил.
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