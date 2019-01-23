Происшествия

Бежал по поезду: в Одессе умер "зацепер", пострадавший от удара током

В реанимации Одесской городской клинической больницы № 10 скончался 20-летний молодой человек, госпитализированный ранее с ожогами 70 процентов поверхности тела. Столь серьезные травмы он получил в результате удара электротоком высокого напряжения на крыше грузового железнодорожного состава.

«Машинист заметил неизвестного, бежавшего по двигавшемуся поезду, — рассказали в управлении Одесского филиала „Укрзалізниці“. — По прибытии поезда на станцию Одесса-Сортировочная, между 42-м и 43-м вагонами был обнаружен парень, пораженный электрическим током».

Пострадавшим оказался молодой человек 1998 года рождения. Железнодорожники вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшего с сильными ожогами доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Помимо электротравмы, он получил еще и черепно-мозговую — в результате падения с вагона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом опасном развлечении молодежи в киевском метро. Машинист поезда был вынужден экстренно затормозить из-за того, что на путях лежал человек, которого при этом снимали на видео.

Также «ФАКТЫ» писали о том, как во Львове парень и девушка решили покататься на железнодорожной цистерне. Оба оказались в реанимации после удара током.

А в ноябре в Киевской области юный «зацепер» получил ожоги 50% тела, попытавшись проехаться на товарном вагоне.

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