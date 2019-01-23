В Одессе поймали воровок, «вооруженных» детскими колясками

Происшествия

В среду, 23 января, одесские правоохранители задержали двух молодых женщин, которые складывали понравившиеся им товары в детские коляски и попытались уйти с добычей из магазина, не расплатившись. Отмечается, что одна из женщин воспользовалась коляской со своим малышом, а в коляске другой лежала кукла.

«Эти дамочки зашли в торговый зал заведения и начали прятать товар в детские коляски, — рассказали в Киевском отделе полиции. — Они набрали продуктов питания, игрушек и сладостей на общую сумму около пяти тысяч гривен. Когда „мамочки“ с колясками выходили из магазина, их остановили сотрудники торгового заведения, которые и вызвали полицию».

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее в сети показали видео с хитрой воровкой в Киеве.

Также в столице Украины наглых воровок сняли на видео прямо во время кражи в кафетерии.

«Ореховых» воров поймали в одном из торговых центров Киева.

А во Львове наглых автоворов заснял видеорегистратор.



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