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Происшествия

Минус Prius: в Ровно патрульные устроили ДТП (видео)

12:22 24 января 2019   394
ДТП с полицией в Ровно
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровно на улице Богоявленской в ДТП попал патрульный автомобиль Prius. Правоохранители, спешившие на помощь другому экипажу, врезались в забор. Ранее сообщалось, что под Киевом на Ново-Ирпенской трассе в автомобиль полиции охраны врезалась Mitsubishi, выскочившая на встречную полосу движения.

Как сообщает UA: Рівне, ЧП произошло вечером 23 января. Заместитель начальника управления патрульной полиции области Андриан Горбачевский сообщил, что патрульные не учли сложную дорожную обстановку и не выбрали безопасную скорость. Он также отметил, что патрульные ехали помощь своем коллегам на задержание предполагаемых преступников.

Также сообщается, что с начала работы патрульной полиции в 2016-м году было повреждено 32 служебных автомобиля, из них 4 — по вине патрульных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом возле села Гуровщина Киево-Святошинского района случилось крупное ДТП с полицейскими. Патрульные прибыли на место аварии на Житомирской трассе, где автомобиль сбил женщину, и как раз оказывали помощь пострадавшей. В этот момент ехавший по трассе водитель Porsche Cayenne не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил полицейский автомобиль.

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