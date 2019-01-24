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Происшествия

Отправлял российскую «гуманитарку» боевикам: в Одессе задержали пособника террористов

13:22 24 января 2019   230
в Одессе задержан пособник террористов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе правоохранители задержали злоумышленника, который организовывал поставки из России «гуманитарной помощи» боевикам. Мужчина скрывался в одном из дачных кооперативов.

«Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый одессит с 2014 года состоял в одной из российских общественных организаций, — сообщили в управлении СБУ в Одесской области. — Он занимался сбором „гуманитарки“ и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, через неподконтрольные участки государственной границы».

Отмечается, что, будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины «республики», злоумышленник также выступал в поддержку пророссийских сепаратистов в Одессе. Весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, он уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором «помощи» для террористов.

«В конце минувшего года мужчина нелегально вернулся в Украину, — уточнили в ведомстве. - Во время следственных действий по месту его временного проживания обнаружена переписка с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие его противоправную деятельность».

В четверг, 24 января, злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по статье «Финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Донецкой области полиция и контрразведчики СБУ задержали 19-летнего парня, который с марта 2015 года служил у боевиков «ДНР».

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что террористы «ДНР» обстреляли действующий детский сад в Чермалыке вблизи Мариуполя.

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