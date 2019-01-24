- 15:57 Януковичу оглашают приговор: онлайн-трансляция заседания суда
- 15:55 Подозреваемого в убийстве сотрудника УГО в Киеве взяли под стражу без права внесения залога
- 15:43 ЧП под Киевом: полиция разыскала автобус, в котором отравились дети
- 15:31 "До асфальта соскребли": Киев очистили от снега после нагоняя от Кличко
- 15:30 Где в Киеве можно согреться в мороз и получить теплые одежду и обувь (адреса)
- 15:26 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира
- 15:23 В Винницкой области "титушки" нагло сорвали переход религиозной общины в ПЦУ
- 15:19 В Киеве снесли памятник Суворову: в сети отреагировали злыми шутками
- 15:11 Появились фото с места крушения российского бомбардировщика
- 15:07 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: онлайн-видеотрансляция женского спринта
Пожар на танкерах в Черном море: спасатели возобновили поиски пропавших моряков
В Черном море возобновилась спасательная экспедиция по поиску пропавших членов экипажа танкеров MAESTRO и CANDY, на которых произошел взрыв и возник пожар 21 января. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Спасательная операция возобновилась в 9 утра. Ожидается, что вскоре к поискам присоединится вертолет МЧС», -говорится в сообщении.
Ранее два горящих в Черном море танкера MAESTRO и CANDY вынесло течением к берегам Крыма. Сообщалось, что погибли 10 человек, еще 12 удалось спасти. Пострадавших моряков доставили в Керченскую городскую больницу № 1 только вечером 22 января.
Танкер MAESTRO шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек — граждане Турции и Индии. На борту танкера CANDY находились 17 человек — также граждане Турции и Индии. По словам украинского журналиста Андрея Клименко, танкеры принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в «сирийском санкционном списке США».
По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, оба танкера были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасательную операцию завершили вечером 22 января, на тот момент количество жертв пожара достигло 20 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 4 м/с C-В
Давление: 745 мм