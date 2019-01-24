27.65 / 27.90 31.35 / 31.79
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар на танкерах в Черном море: спасатели возобновили поиски пропавших моряков

14:11 24 января 2019   53
горящий танкер
Инф. «ФАКТОВ»

В Черном море возобновилась спасательная экспедиция по поиску пропавших членов экипажа танкеров MAESTRO и CANDY, на которых произошел взрыв и возник пожар 21 января. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Спасательная операция возобновилась в 9 утра. Ожидается, что вскоре к поискам присоединится вертолет МЧС», -говорится в сообщении.

Ранее два горящих в Черном море танкера MAESTRO и CANDY вынесло течением к берегам Крыма. Сообщалось, что погибли 10 человек, еще 12 удалось спасти. Пострадавших моряков доставили в Керченскую городскую больницу № 1 только вечером 22 января.

Танкер MAESTRO шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек — граждане Турции и Индии. На борту танкера CANDY находились 17 человек — также граждане Турции и Индии. По словам украинского журналиста Андрея Клименко, танкеры принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в «сирийском санкционном списке США».

По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, оба танкера были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасательную операцию завершили вечером 22 января, на тот момент количество жертв пожара достигло 20 человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
-6

Ветер: 4 м/с  C-В
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины