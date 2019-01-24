Пожар на танкерах в Черном море: спасатели возобновили поиски пропавших моряков

Происшествия

В Черном море возобновилась спасательная экспедиция по поиску пропавших членов экипажа танкеров MAESTRO и CANDY, на которых произошел взрыв и возник пожар 21 января. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Спасательная операция возобновилась в 9 утра. Ожидается, что вскоре к поискам присоединится вертолет МЧС», -говорится в сообщении.

Ранее два горящих в Черном море танкера MAESTRO и CANDY вынесло течением к берегам Крыма. Сообщалось, что погибли 10 человек, еще 12 удалось спасти. Пострадавших моряков доставили в Керченскую городскую больницу № 1 только вечером 22 января.

Танкер MAESTRO шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек — граждане Турции и Индии. На борту танкера CANDY находились 17 человек — также граждане Турции и Индии. По словам украинского журналиста Андрея Клименко, танкеры принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в «сирийском санкционном списке США».

По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, оба танкера были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасательную операцию завершили вечером 22 января, на тот момент количество жертв пожара достигло 20 человек.

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