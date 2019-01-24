Происшествия

Подозреваемого в убийстве сотрудника УГО в Киеве взяли под стражу без права внесения залога

Подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка в Киеве отправили под стражу без возможности выйти под залог. Такое решение приняли в Киевском апелляционном суде.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец. По ее словам, суд удовлетвори жалобу Киевской местной прокуратуры N6 на решение Печерского райсуда столицы. «Подозреваемого Очеретяного взяли под стражу», — сообщила она в социальных сетях.

В комментариях к этому сообщению она добавила: «Когда судьи ушли в совещательную комнату, друг погибшего, который был с ним в тот вечер, рассказал обстоятельства и показал видео, как подозреваемый бегом покидал место ЧП, забыв о своей таксе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вдова убитого сотрудника УГО Василия Хмелюка Алина рассказала, что конфликт начался из-за собаки. После того, как автомобиль преградил таксе дорогу, владелец животного устроил разбирательства.

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