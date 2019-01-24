Супрун предупреждает: глава Минздрава рассказала, чем "женский" инфаркт отличается от "мужского"

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об отличиях протекания инфаркта у женщини мужчин, напомнив, что они отличаются физиологически.

По ее словам, сердечный приступ может выглядеть женщин не так, как у мужчин. Из-за этого женщины иногда не вовремя обращаются за медицинской помощью, более тяжело переносят болезнь. У них чаще летальные исходы.

Министр объяснила, что инфаркт происходит, когда приток крови к сердцу на определенном участке критически уменьшается или совсем прекращается. Причина этому, прежде всего, сужение коронарных сосудов из-за атеросклероза или тромбов. Участок сердца, не получает кислород, постепенно умирает. Поэтому так важно вовремя восстановить кровообращение в сердце.

«Сердечный приступ проявляется болью, которая носит жгучий или сжимающий характер, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это продолжается несколько минут, или отступает и снова возвращается. „На мне как сидит слон“ — говорят те, кто это пережил», — пишет Супрун в Facebook.

Но у женщин это может проявляться иначе: могут болеть одна или обе руки, шея, плечи, челюсть или живот. Часто болит между лопатками. Дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не будет болеть. Может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот, или возникнет головокружение и тошнота.

По данным американских кардиологов, женщины очень боятся не столько инфарктов, как госпитализации. Поэтому они пытаются терпеть боль и дискомфорт, не спешат вызывать экстренную медицинскую помощь и тем самым подрывают свое здоровье, теряя очень важное время для применения наиболее эффективных современных методов лечения инфаркта.

«Помните, чем меньше времени пройдет от начала симптомов до попадания в больницу, тем лучше шансы на выздоровление. Если вы испытываете такие симптомы — немедленно вызывайте скорую. Можно принять ацетилсалициловую кислоту — она ​​останавливает свертываемости крови и образованию тромбов. Если у человека рядом с вами остановилось дыхание, прежде всего звоните „103“ и сделайте непрямой массаж сердца, пока дыхание не восстановится», — призывает Супрун.

Чтобы избежать инфаркта медик советует чаще консультироваться со своим семейным врачом, бросить курить, много двигаться и следить за своим рационом.

О том, как распознать инфаркт и можно ли его предупредить читайте в интервью с кардиологом отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александром Яремчуком.

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