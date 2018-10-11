Прямая линия

Как распознать подступающий инфаркт и можно ли его предотвратить, — врач-кардиолог

Каждые три часа в столице у кого-то случается инфаркт миокарда. Если помощь оказана вовремя, то даже при обширном поражении сердца человека удается спасти. Как распознать подступающий инфаркт? Можно ли его предотвратить? Под какие заболевания чаще всего маскируются сердечные недуги? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук.

«Во время стресса подскакивает давление и учащается сердцебиение»

*— Здравствуйте, Александр Петрович! Звонит Анна из Киева. У брата, которому 51 год, случился инфаркт. К счастью, ему вовремя поставили стент и спасли. Меня интересует, почему сердце не выдержало? Брат не пьет, не курит, у него нет лишнего веса.

— Видимо, потихоньку развивался атеросклероз. Внутри коронарных сосудов (по ним кровь поступает в сердце) формируется холестериновая бляшка. Когда она разрывается, то образуются сгустки крови — тромбы. Это защитная реакция: тромб закрывает разрыв. Но если он большой, то одновременно возникает острый приступ ишемии: к сердцу поступает меньше крови и ухудшается его кровоснабжение. Если вовремя не устранить сужение в сосуде, то какая-то часть сердечной мышцы погибнет (это называется некроз) — возникнет инфаркт миокарда. Он после инсульта занимает второе место среди причин смертности.

— А как проявляется ишемическая болезнь сердца? Маме врач написал такой диагноз в карточке.

— Приступами стенокардии — боли за грудиной. Человек подбежал за автобусом или принес тяжелую сумку с рынка — и тут же почувствовал давящую и жгучую боль. Она может пройти, если отдохнуть три—пять минут или принять лекарство.

*— Беспокоит Ольга из Херсонской области. Отец (ему 62 года) на работе сильно перенервничал и попал в больницу с инфарктом. Его вызвал стресс?

— Молва преувеличивает опасность стресса. Наука не считает его серьезным фактором риска, в отличие от других — артериальной гипертензии, курения, гиподинамии, сахарного диабета. Хотя совсем сбрасывать стресс со счетов нельзя, ведь у человека во время сильного волнения подскакивает давление, увеличивается частота сердечных сокращений.

— От чего зависит, насколько сильно от инфаркта пострадает сердце?

— От степени сужения сосуда (обтурации) и времени, в течение которого сердце не получает полноценного кровоснабжения. Если обтурация стопроцентная, то достаточно 15 минут, чтобы обескровленная сердечная мышца погибла. При сужении меньше 70 процентов шансы на спасение увеличиваются. Но помощь необходимо оказать как можно скорее, пока не закрылось «золотое окно» и сердечная мышца еще жива. Чем быстрее восстановим кровоснабжение сердца, тем меньше шансов у инфаркта. Если он и случится, то будет менее обширный.

*— Алевтина из города Дубно. Инфаркт всегда проявляется ярко?

— Отнюдь. Почему-то многие люди считают, что должно болеть слева в груди. Но типичная боль локализуется по центру за грудиной. Одни люди принимают ее за проблемы с бронхами, другие ищут причину в пищеводе и желудке. Боль со временем может отпустить, а потом врач на кардиограмме видит, что больной перенес инфаркт на ногах.

— У вас были такие пациенты?

— Да. Например, человек, посчитавший, что боль за грудиной связана с бронхами, занимался силовыми упражнениями и поднимал гири. И только на третий день поступил к нам в отделение, но уже с обширным инфарктом. Иногда причиной болезни становится непривычная нагрузка. Малоподвижный человек, который в городе ходит обычно от остановки к дому, выбрался в лес за грибами. Целый день провел на ногах, пока не возникла боль за грудиной. Перетерпел, отлежался дома. Когда через год сделал кардиограмму, то она показала инфаркт.

Важно знать, что болезнь может проявиться нетипично. Человек теряет сознание или его начинает тошнить, возникают рвота и боль в животе. Бывает, что инфаркт пропускают медики, если человек жалуется на боль под лопаткой или между лопатками. Также инфаркт трудно распознать у тех, кто страдает диабетом. Смазанные симптомы бывают у пожилых людей. Сложно иногда выявить повторный инфаркт, который произошел в той же зоне сердца, что и предыдущий.

Признаки инфаркта Острая боль за грудиной, чаще всего давящая или жгучая.

Слабость.

Головокружение.

Липкий пот.

Чувство страха, паника.



«После инфаркта каждый день полезно проходить на 50 метров больше»

*— Прямая линия? Меня зовут Людмила, киевлянка. Муж перенес инфаркт, ему вовремя поставили стент. Хотя прошло уже полгода, вижу, как осторожно он живет: боится поднять мусор, случайно упавший мимо ведра. Говорит, что врач запретила наклоняться. Какие рекомендации вы даете пациентам?

— О запрете наклоняться я не слышал. Обычно тем, кто перенес инфаркт, мы рекомендуем ограничивать поднятие тяжестей. Но вообще, человек, который, образно говоря, заглянул в бездну, меняется — часто становится мнительным, боязливым. Важно не преувеличивать опасность, сидя на диване. Сердце этого не любит.

— Какой должна быть физическая нагрузка?

— Это зависит от вида инфаркта, насколько он был обширный. Когда врач разрешает ходить, то можно регулировать нагрузку по такой схеме (она досталась нам еще с советских времен): каждый день пройденное расстояние увеличивать на 50 метров. Оптимально — ходить по 30—45 минут в удобном темпе, не допуская появления боли или одышки.

Обычно люди начинают со ста метров и доходят до шести—восьми километров. Если постоянно тренироваться, то открываются обходные пути для кровотока — «спящие» сосуды (коллатерали), а это хорошо сказывается на работе сердца.

— Как насчет занятий в тренажерном зале, плавания или езды на велосипеде?

— Можно, но с осторожностью. В тренажерном зале нельзя поднимать тяжелый вес, чтобы не спровоцировать подъем давления. Плавать — медленно и без усилий, не заплывать далеко от берега. Кататься на велосипеде в свое удовольствие, а не крутить педали через боль или явную одышку. Если возникли неприятные симптомы, нужно сразу остановиться и отдохнуть.

*— К вам обращается Леонид из Харькова, 49 лет. В начале года я перенес инфаркт. Все закончилось хорошо, вышел на работу. Но возникают сложности с питанием: в офисе пью много чая (люблю черный), ем серый или белый хлеб. Это не вредно?

— Крепкий сладкий чай и хлеб из муки высшего сорта — не самая здоровая пища. Она богата быстрыми углеводами, что не нравится сердцу и сосудам. Еще более опасны животные жиры, которые способствуют повышению уровня «плохого» холестерина — липопротеидов низкой плотности. Их с пищей должно поступать как можно меньше, ведь это строительный материал для атеросклеротических бляшек.

— Как правильно питаться?

— Следует ограничить яйца (до одного-двух в неделю), сливочное масло (не больше 20 граммов в сутки), жирные молочные продукты — молоко, сметану, творог, а также сало, смалец, жирную свинину, баранину, мясо гуся, утки. А вот в растительных жирах, способствующих уменьшению «плохого» холестерина, можно себе не отказывать. Давно известна польза оливкового масла холодного отжима, которым хорошо заправлять салаты вместо майонеза. Полезно есть океаническую рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами. Налегайте на овощи и фрукты, но не увлекайтесь слишком сладкими — виноградом, грушами, бананами: глюкоза и фруктоза повышают уровень сахара в крови, прибавляют лишние килограммы.

Хлеб лучше есть цельнозерновой или из муки грубого помола. Углеводы нужны, но не легкие (белый хлеб, сахар, сладости, сдоба), а те, которые медленно всасываются — овсянка (не хлопья, а зерновая), гречневая каша. Очень полезны семена льна. Мы рекомендуем пациентам принимать по две-три столовые ложки измельченных семян в день. Такое питание поможет уменьшить вес, снизить холестерин. Сейчас важным показателем считается объем талии. У мужчины он не должен превышать 102 сантиметра (у женщин — 88).

*— Звонит Виктор из Мукачево, 55 лет. Начало прихватывать сердце, врач выписал лекарства и посоветовал бросить курить. Сказал, что даже алкоголь менее вреден, чем табак. Это так?

— Доктор прав. Курение усугубляет ишемическую болезнь сердца, причем гораздо больше, чем алкоголь. У заядлых курильщиков сужаются сосуды и поражается их внутренняя выстилка — эндотелий. Он воспаляется, и в пораженных местах начинают быстрее развиваться атеросклеротические бляшки — ускоряется развитие атеросклероза. Если откажетесь от табака, самочувствие улучшится.

Как быстрее восстановиться после сердечной катастрофы Принимать лекарства: сдерживающие атеросклероз (статины), разжижающие кровь и другие, назначенные врачом.

Заниматься физкультурой, не допуская появления боли и одышки.

Исключить или хотя бы ограничить животные жиры, а больше налегать на растительную пищу.

Регулярно делать кардиограмму, проверять уровень холестерина и сахар в крови.



«Боль за грудиной человек нередко считает симптомом заболеваний бронхов, пищевода или позвоночника»

*— Это «ФАКТЫ»? Раиса Ивановна из Киева, 61 год. Меня мучают сильные боли слева в груди, которые отдают в плечо, иногда в спину. Врач назначил таблетки, но они мало помогают. Что делать?

— Углубленно обследоваться. При желании можете обратиться к специалистам нашего отделения кардиологии. Столичная больни­ца № 8 находится на улице Юрия Кондратюка, 8. Мои рабочие телефоны — (044) 502−37−39 или (044) 502−37−32 (с 10 до 16 часов в будние дни).

Часто боль в области сердца вызвана не ишемической болезнью, а кардиалгией (кардионеврозом). Причина — в реакции нервной системы, например, на частые стрессы. Человек понервничал — и возникли головная боль, головокружение, дискомфорт в груди. Пациент обследуется, делает томографию — компьютерную и магнитно-резонансную, проходит различные исследования работы мозга, а врачи разводят руками.

Сердечная боль четко связана с физической нагрузкой. Например, человек поднялся на пятый этаж без лифта — за грудиной сдавило или запекло. Подождал несколько минут — боль утихла. А при кардиалгии боль затяжная и может длиться несколько часов. Если бы в ткань сердца так долго не поступала кровь, то она погибла бы.

*— Алексей из Белой Церкви Киевской области. Маме 62 года, и в последнее время она жалуется, что во время ходьбы возникают боль в груди, преимущественно слева, одышка, ощущение жжения на языке. Она считает, что это стенокардия. Какие обследования нужно пройти?

— Для начала сдать общий анализ крови, проверить, нет ли в организме анемии и достаточно ли витамина В12. Эти нарушения по симптомам напоминают стенокардию. Но при анемии кровь плохо поступает к сердцу не за счет сужения сосуда, а из-за низкого гемоглобина, который связывает кислород. Сердце при нагрузке сокращается чаще, а ему не хватает кислорода — возникает боль. У женщин эти нарушения бывают чаще, чем у мужчин.

— У мамы еще сколиоз.

— Искривление позвоночника тоже нередко имитирует сердечную боль, особенно если сколиоз левосторонний. Но при этом болевые ощущения не связаны с физической нагрузкой, и могут беспокоить, когда человек пребывает в спокойном состоянии, делает вдох-выдох, поворачивается или лежит на левом боку.

— Какие еще заболевания можно перепутать с сердечными?

— Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника часто проявляется болью в груди слева. Это объясняется тем, что у человека-правши мышцы в левой половине тела слабее. Протрузии межпозвонковых дисков тоже провоцируют боль, в основном с левой стороны, но она не связана с физической нагрузкой.

Нередко болевые ощущения в груди вызваны межреберной невралгией и опоясывающим лишаем. Он возникает из-за поражения нервных узлов герпес-вирусной инфекцией. Человека беспокоит жесточайшая боль, которая длится три-четыре дня, а затем появляются высыпания. Пока их нет, больной думает, что у него проблемы с сердцем или даже инфаркт.

Также маскируется под сердечные недуги миозит: грудная мышца простыла, растянулась с левой стороны — возникла боль. Она появляется и при заболеваниях желудка и пищевода (гастроэзофагеальный рефлюкс). Когда из желудка забрасывается кислое содержимое в пищевод (там щелочная среда), возникает спазм и появляется сильная боль за грудиной, напоминающая приступ стенокардии.

Имитируют недуги сердца Анемия.

Сколиоз.

Шейно-грудной остеохондроз.

Межреберная невралгия.

Опоясывающий лишай.

Миозит.

Гастроэзофагеальный рефлюкс.

Напомним, ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» доктор медицинских наук Олеся Зиныч рассказала о заболеваниях эндокринной системы, в частности — как влияет высокий уровень сахара в крови на потенцию мужчин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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