В Одессе конфисковали 20 тонн контрабандной смеси для кальянов (фото)

Происшествия

В Одессе правоохранители изъяли нелегально ввезенную на территорию Украины смесь для курения кальянов на 12 миллионов гривен. Как сообщили в региональном управлении защиты экономики Национальной полиции Украины, оперативники совместно с сотрудниками ГФС провели санкционированный обыск в нежилом помещении.

«Обнаружено и изъято 20 тонн табачных изделий, в частности, смеси для кальянов в ассортименте иностранного производства, — сообщили в управлении. — На всех коробках имеется надпись: „FOR DUTY FREE SALE ONLY“ (Только для продажи в Дьюти Фри). У владельцев помещения не было никаких документов, подтверждающих собственность товара, отсутствовали также сертификаты качества и происхождения товара».

Отмечается, что правоохранители не обнаружили и документов, подтверждающих законное перемещение товара, предварительная оценочная стоимость которого составляет 12 миллионов гривен, через государственную границу Украины.

Открыто уголовное производство и начато расследование по ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи), ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в первый день нового 2019 года ВМС Украины совместно с СБУ и Государственной пограничной службой пресекли попытку контрабанды морем.

А на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали злоумышленников, пытавшихся незаконно переправить в соседнюю страну партию сигарет.



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