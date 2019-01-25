Чай, музыка и свечи: как проходят домашние роды в киевском роддоме

Здоровье

Два года назад Ольга родила старшую дочку Лизу. Роддом выбрала один из лучших в Киеве. Во время родов муж был рядом, через три дня семейство уже выписалось домой. И все же, забеременев второй раз, Ольга хотела, чтобы роды прошли по-другому.

— Я читала о том, что и для мамы, и для ребенка лучше, если это таинство происходит в спокойной естественной обстановке, — говорит Ольга. — Должно быть тихо, тепло, темно, а в обычном роддоме это невозможно. Во время занятий в «Клубе материнства» услышала, что в одном из столичных роддомов действует программа «Домашние роды под защитой роддома». Затем прочла отзыв о программе на странице в «Фейсбуке» и поняла: это именно то, что мне нужно.

— На каком месяце беременности вы были, когда узнали о новом отделении?

— На седьмом. И вскоре мы с мужем поехали в роддом № 5, чтобы выяснить все подробности. Нам показали комнату, в которой семья готовится к родам. Мы пообщались с акушеркой — Светланой Рудченко, и она нам подробно объяснила, как все будет происходить, успокоила. У нас появилась уверенность, что все пройдет хорошо и поводов для волнения нет. Мы заранее заполнили необходимые документы, ответили на вопросы анкеты.

— И какие вопросы вас удивили?

— Наверное, только один: хочу ли я наблюдать за тем, как ребенок появляется на свет. Оказывается, некоторые мамы просят установить… зеркало. Нет, мне это не было нужно.

— А о родах в воде вы думали?

— Мечтала об этом и во время первой беременности, и во время второй. Когда-то профессионально занималась плаванием, так что вода — моя стихия. Но не сложилось: два года назад в роддомах не было такой возможности, а сейчас была — в отделении домашних родов установлена специальная ванна, надо только наполнить ее водой. Но у меня были противопоказания. А еще плотный околоплодный пузырь никак не мог лопнуть, не отходили воды. Дочка так и появилась на свет в пузыре. Акушерка сказала, что Анечка в прямом смысле слова родилась в рубашке, что случается очень редко. Малышку сразу приложили к моей груди, а пуповину муж перерезал через полчаса. Считается, что для ребенка лучше, если пуповинная кровь к нему вернется. Аня родилась 18 ноября в 20:30. А уже утром следующего дня мы с ребенком были дома. И я не чувствовала себя даже уставшей. Старшая дочь Елизавета не успела по нам соскучиться. А появлению сестрички очень обрадовалась — все время ее целует и пытается подержать на ручках.

Идея проекта «Домашние роды под защитой роддома» появилась у специалистов столичного роддома № 5 еще в начале 2000-х. В то время особенно популярными стали роды на дому, которые сопровождали не профессиональные акушерки или врачи, а, скорее, психологи-дилетанты. Мне приходилось писать о подобных экспериментах, которые не всегда заканчивались благополучно.

— Почему женщины готовы были подвергать себя такому риску? — спрашиваю главврача роддома № 5 Дмитрия Говсеева.

— В советское время довольно часто подход к родам был, я бы сказал, довольно жестким: к женщине относились как к больному капризному существу. А ведь психологически она — королева ситуации. Дни, проведенные в состоянии беременности, и минуты, прожитые во время родов, должны запомниться как самые счастливые в жизни. Но к такому пониманию и отношению в роддомах, да и то не во всех, пришли постепенно. Женщина, пережившая тяжелый стресс в роддоме, не желала туда возвращаться за вторым ребенком. Во всяком случае так объясняли это роженицы, решившие произвести малыша на свет у себя дома. К тому же востребованными стали «домашние повитухи». Как врача меня это очень пугало. Ни они, ни беременные не знали почти ничего об осложнениях, которые могли неожиданно возникнуть во время родов. А это уже угроза жизни мамы, ребенка или обоих.



* «Дни, проведенные в состоянии беременности, и минуты, прожитые во время родов, женщина должна запомнить как самые счастливые в жизни», — убежден Дмитрий Говсеев

— Вам приходилось спасать таких женщин и малышей?

— Да, и не раз. Ведь в критический момент, когда измученная женщина не могла разродиться, муж или та же «повитуха» в лучшем случае вызывали «скорую». А в худшем — без предупреждения привозили женщину в приемный покой роддома. Сопровождавшая роды психолог сразу исчезала. Спасать при таких обстоятельствах роженицу или ребенка невероятно сложно.

— И что было причиной осложнений?

— Их немало. Одно из самых опасных и часто встречающихся — послеродовое массивное кровотечение: за пять минут можно было потерять больше половины объема всей циркулирующей в организме крови. При обвитии пуповиной ребенок мог застрять в родовых путях, задохнуться.

Не скрою, философия домашних родов очень привлекательная: это должен быть радостный момент. Даже положительная энергетика окружающих помогает женщине. Вот мы и решили создать домашние условия прямо в роддоме. За рубежом есть подобные отделения. Но мы учитывали и наши традиции.

— Зарубежный опыт пригодился?

— Да. В Нидерландах принята трехуровневая система родовспоможения. Ее основоположнику — акушеру-гинекологу Мишелю Одену — уже 90 лет. Наши специалисты встречались с ним, знакомились с системой и кое-что переняли. Но когда начинаешь воплощать идею в жизнь, вкладывать душу, понимаешь, что все дело в нюансах. Только учитывая их, можно создать нужную атмосферу, ритуал. В этих стенах слова «нельзя» для беременной женщины не существует. Она интуитивно чувствует, что нужно делать. А врачи и акушерки лишь помогают ей.

…В ожидании родов Ольга с мужем пили травяной чай, слушали музыку и… танцевали при свечах!

— Мы действительно танцевали, и настроение у нас было романтическое, — вспоминает Ольга. — Обстановка в комнате абсолютно не напоминает родильное отделение. Мягкая мебель, шторы и большая ванна, на полу лежит толстый мат. Когда начинались схватки, муж делал мне массаж, поглаживал, успокаивал. Все происходило размеренно, спокойно.



* «Мы с женой вместе готовились к родам, я присутствовал при появлении на свет своих дочерей и сам перерезал им пуповину», — говорит Игорь

— А врач, акушерка наблюдали за процессом?

— Это было так ненавязчиво! Но в то же время вселяло уверенность, что мы в надежных руках. Светлана Рудченко не только акушерка по призванию, но и тонкий психолог. Она появлялась в нужное время, подсказывала, какую позу лучше принять, как дышать, сделать схватки менее болезненными. Даже мысли об обезболивании у меня не было. А когда наступил решающий момент, мужа усадили в обычное кресло, на грудь положили подушку, а я легла на нее спиной, закрыла глаза… Прошло минут двадцать — и Светлана приняла малышку.

— Анечка родилась в рубашке, то есть в околоплодном пузыре. Вы это почувствовали?

— Я знала, что пузырь не лопнул. Но мы посоветовались со Светланой и решили, что нет необходимости его прокалывать. Природа предусмотрела и такой вариант. Все прошло довольно легко. Дочка закричала, хоть и не громко, но достаточно требовательно. Все мои пожелания (их я отметила в анкете) были учтены. Мне приложили ребенка к груди. Пуповину муж перерезал тогда, когда прекратилась ее пульсация. Только после этого малышку обтерли, измерили, взвесили. При желании можно было уйти домой через несколько часов после родов. Некоторые женщины так и делают. Мы же выспались, дождались утреннего обхода, получили все необходимые справки и документы и попрощались с теми, кто умеет превращать рождение ребенка в семейный праздник. Прошло два месяца. Теперь мы с удовольствием пришли в гости, чтобы еще раз поблагодарить весь персонал роддома за идею домашних родов, которую им так удачно удалось реализовать.

— Программа домашних родов действует в нашем роддоме уже год, — продолжает Дмитрий Говсеев. — За это время принято более 200 родов.

— А были случаи осложнений, когда без помощи врачей не удавалось обойтись?

— Вмешаться пришлось лишь в четырех случаях — сделать женщинам (с их согласия) кесарево сечение. Это очень маленький процент осложнений. Сравните: два процента вместо тридцати. В последние годы кесарево сечение в роддомах делали практически каждой третьей женщине!

— Почему так получалось?

— Рождение ребенка — запрограммированный природой процесс, который все же для каждой женщины индивидуален. Но сейчас во всем мире существуют строго регламентированные протоколы ведения родов, от которых врачи не имеют права отступать. Не скрою, некоторые позиции вызывают недоумение. Например, лет тридцать назад студентам медицинских вузов говорили так: «Над рожающей женщиной не должно дважды взойти солнце». Это означало, что роды не могут длиться больше 24 часов. Теперь, согласно протоколам, это время сократилось до восьми — десяти часов. Разве в организме женщины что-то изменилось? Нет. Зато появилось понятие «акушерская агрессия».

— Для этого есть причины?

— Намерения медиков благие: сделать так, чтобы женщина меньше мучилась. А для этого предлагается стимулировать роды, вводить обезболивающие препараты либо делать кесарево сечение. Хотя не всегда это оправданно и безопасно. Кроме того, далеко не все будущие мамы этого хотят.

Наша программа домашних родов позволяет вернуться к истокам, к естественным процессам. Но в то же время мы не пропустим момента, если начнутся серьезные осложнения.



* «Программа „Домашние роды под защитой роддома“ работает год, но от тех семей, которые ею воспользовались, мы слышим лишь положительные отзывы, — говорит Дмитрий Говсеев. — Акушерка Светлана Рудченко со всей душой отнеслась к реализации идеи»

Акушерка Светлана Рудченко почти двадцать лет работает в роддоме № 5. И профессию эту женщина выбрала не случайно.

— Моя прабабушка принимала роды, знала много тонкостей, которые важно учитывать, у нее были специальные атрибуты или обереги, и мне она передала семейные традиции, — говорит Светлана. — Меня очень заинтересовала идея домашних родов, которые могут проходить прямо в роддоме. Для начала через социальные сети мы пригласили прийти на встречу доул (женщин, которые готовят беременных к естественным родам). Они не сразу поверили в наши благие намерения. Но теперь сотрудничаем почти с двадцатью доулами. Чему-то мы учимся у них, чему-то они у нас. Доверие появилось, и важно, что будущие мамы от этого только выиграли.

— Раньше вам приходилось сталкиваться со случаями осложнений во время домашних родов?

— Да. Хорошо помню женщину, рожавшую дома. Родственники занесли ее в приемный покой на одеяле. Женщину ужасно трясло, просто подбрасывало. Озноб был связан с потерей крови. Чудом удалось спасти и ее, и ребенка. Но ведь такие чудеса не всегда возможны…

— Как в роддоме вам удается создавать романтическую обстановку, о которой рассказали Ольга и ее муж?

— Помогают опыт и интуиция. Мы вывели «правило три Т» — когда роды начинаются, в комнате должно быть тепло, темно и тихо. Я сама делаю свечи из вощины и беру их с собой на роды, подбираю ароматические масла, но учитываю, что не всем женщинам они подходят. Готовлю травяные чаи. Иногда использую лепестки роз. Когда разговариваешь с беременной женщиной, стараешься прочувствовать ее состояние, а во время родов буквально слиться с ней психологически. Читаю бабушкину молитву. И всегда беру на роды ее атрибуты — им больше ста лет. Я интересовалась славянскими практиками и знаю, что женский род у нас очень сильный. Ощущение своих корней, истоков всегда помогает женщине в родах. Вижу это постоянно и рада, что возрождение ритуалов стало частью моей жизни.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года в киевском роддоме № 5 на свет появились «юбилейные» двойняшки.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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